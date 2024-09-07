https://ria.ru/20240907/pashinyan-1971299622.html
Пашинян с нетерпением ждет визита премьера Франции в Армению
Пашинян с нетерпением ждет визита премьера Франции в Армению - РИА Новости, 07.09.2024
Пашинян с нетерпением ждет визита премьера Франции в Армению
Армянский премьер Никол Пашинян в поздравительном послании Мишелю Барнье в связи с назначением на пост премьер-министра Франции заявил, что с нетерпением ждет... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:44
2024-09-07T16:44
2024-09-07T16:44
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ЕРЕВАН, 7 сен- РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян в поздравительном послании Мишелю Барнье в связи с назначением на пост премьер-министра Франции заявил, что с нетерпением ждет своего коллегу в Армении. В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, Макрон назначил 73-летнего Барнье новым главой правительства. Он стал самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя. "С нетерпением жду вашего официального визита в Армению в ближайшем будущем, который станет прекрасным поводом для обсуждения вопросов расширения развивающегося сотрудничества между Арменией и Францией и определения новых программ", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства. Пашинян выразил приверженность расширению совместными усилиями армяно-французской многопрофильной повестки и реализации новых амбициозных программ, в том числе в сфере экономического сотрудничества. "Уверен, что наши правительства и впредь будут тесно сотрудничать на благо углубления многовековой крепкой дружбы армянского и французского народов и развития установленных между нашими двумя государствами особых отношений, в чем вы лично сыграли большую и символическую роль. Одним из лучших примеров этого является официальное открытие дипломатического представительства Франции в Армении", - говорится в послании. Пашинян заявил, что высоко ценит постоянное внимание Барнье к вопросам, связанным с Арменией и с признательностью вспоминает его визит в Армению в трудные для страны времена, ту солидарность, которую он проявил с армянским народом. "Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что мы придаем важность последовательным усилиям Франции по установлению безопасности, справедливого и прочного мира в регионе", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20240905/barne-1970739717.html
https://ria.ru/20240905/ekspert-1970876539.html
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в мире, армения, франция, никол пашинян, мишель барнье, габриэль атталь
В мире, Армения, Франция, Никол Пашинян, Мишель Барнье, Габриэль Атталь
Пашинян с нетерпением ждет визита премьера Франции в Армению
Пашинян с нетерпением ждет визита премьера Франции Барнье в Армению
ЕРЕВАН, 7 сен- РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян в поздравительном послании Мишелю Барнье в связи с назначением на пост премьер-министра Франции заявил, что с нетерпением ждет своего коллегу в Армении.
В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, Макрон назначил 73-летнего Барнье новым главой правительства. Он стал самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя.
"С нетерпением жду вашего официального визита в Армению в ближайшем будущем, который станет прекрасным поводом для обсуждения вопросов расширения развивающегося сотрудничества между Арменией и Францией и определения новых программ", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.
Пашинян выразил приверженность расширению совместными усилиями армяно-французской многопрофильной повестки и реализации новых амбициозных программ, в том числе в сфере экономического сотрудничества.
"Уверен, что наши правительства и впредь будут тесно сотрудничать на благо углубления многовековой крепкой дружбы армянского и французского народов и развития установленных между нашими двумя государствами особых отношений, в чем вы лично сыграли большую и символическую роль. Одним из лучших примеров этого является официальное открытие дипломатического представительства Франции в Армении", - говорится в послании.
Пашинян заявил, что высоко ценит постоянное внимание Барнье к вопросам, связанным с Арменией и с признательностью вспоминает его визит в Армению в трудные для страны времена, ту солидарность, которую он проявил с армянским народом. "Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что мы придаем важность последовательным усилиям Франции по установлению безопасности, справедливого и прочного мира в регионе", - заявил Пашинян.