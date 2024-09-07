https://ria.ru/20240907/parizh-1971306264.html

В Париже прошел митинг против "захвата власти Макроном"

В Париже прошел митинг против "захвата власти Макроном" - РИА Новости, 07.09.2024

В Париже прошел митинг против "захвата власти Макроном"

В Париже прошел митинг против "захвата власти президентом Эммануэлем Макроном", мероприятие организовали левые партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T17:43

2024-09-07T17:43

2024-09-07T20:56

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ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости. В Париже прошел митинг против "захвата власти президентом Эммануэлем Макроном", мероприятие организовали левые партии, передает корреспондент РИА Новости. К проведению акции призвали "Непокорившаяся Франция", зеленые, социалисты, а также молодежные организации. Поводом послужил отказ главы государства назначить премьер-министром страны Люси Касте, чью кандидатуру предложил блок левых "Новый народный фронт".Участники манифестации шли от площади Бастилии к площади Нации. Они скандировали "Макрон, убирайся!", "Макрон — предатель, в отставку!", "Остановим захват власти Макроном!", "Макрон — это антидемократия". Митингующие также выступили против назначения главой правительства республиканца Мишеля Барнье. "Барнье в премьерах — это как вновь установить Windows-95", — гласила надпись на плакате одного из участников акции.В ней также приняли участие депутаты и лидеры левых партий, включая основателя "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона. Кроме того, некоторые протестующие держали в руках огромный флаг Палестины и плакаты с требованиями о прекращении огня в секторе Газа. Во время митинга радикалы black bloc разбили несколько автобусных остановок, перевернули и подожгли мусорные баки. По оценкам организаторов, в манифестации приняли участие 160 тысяч человек, а по всей Франции — 300 тысяч. При этом телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру Парижа сообщает о 26 тысячах демонстрантах, пять участников задержали.Партия "Непокорившаяся Франция" 31 августа инициировала процедуру по отрешению Макрона от власти. За день до этого политсила заявила, что выдвинет вотум недоверия любому правительству, которое не будет возглавлять Люси Касте. Ранее президент исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве, несмотря на ее победу на внеочередных выборах в парламент в июле. По словам Макрона, такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности". Он сообщил, что провел консультации с лидерами партий и сделал вывод: кабмину левых сразу вынесут вотум недоверия. После этого глава государства отверг кандидатуру Касте."Непокорившаяся Франция", в свою очередь, объявила о проведении демонстрации против "захвата власти" Макроном.

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https://ria.ru/20240828/makron-1969083269.html

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

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Демонстрация в Париже против "захвата власти Макроном" Парижане вышли на демонстрацию против «захвата власти Макроном», требуя его отставки и выражая недовольство кандидатурой нового премьера. В толпе замечены радикалы, поджигавшие мусорные баки и громившие остановки. 2024-09-07T17:43 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, палестина, эммануэль макрон, мишель барнье, жан-люк меланшон