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В Париже прошел митинг против "захвата власти Макроном" - РИА Новости, 07.09.2024
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17:43 07.09.2024 (обновлено: 20:56 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/parizh-1971306264.html
В Париже прошел митинг против "захвата власти Макроном"
В Париже прошел митинг против "захвата власти Макроном" - РИА Новости, 07.09.2024
В Париже прошел митинг против "захвата власти Макроном"
В Париже прошел митинг против "захвата власти президентом Эммануэлем Макроном", мероприятие организовали левые партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:43
2024-09-07T20:56
в мире
палестина
эммануэль макрон
мишель барнье
жан-люк меланшон
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ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости. В Париже прошел митинг против "захвата власти президентом Эммануэлем Макроном", мероприятие организовали левые партии, передает корреспондент РИА Новости. К проведению акции призвали "Непокорившаяся Франция", зеленые, социалисты, а также молодежные организации. Поводом послужил отказ главы государства назначить премьер-министром страны Люси Касте, чью кандидатуру предложил блок левых "Новый народный фронт".Участники манифестации шли от площади Бастилии к площади Нации. Они скандировали "Макрон, убирайся!", "Макрон — предатель, в отставку!", "Остановим захват власти Макроном!", "Макрон — это антидемократия". Митингующие также выступили против назначения главой правительства республиканца Мишеля Барнье. "Барнье в премьерах — это как вновь установить Windows-95", — гласила надпись на плакате одного из участников акции.В ней также приняли участие депутаты и лидеры левых партий, включая основателя "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона. Кроме того, некоторые протестующие держали в руках огромный флаг Палестины и плакаты с требованиями о прекращении огня в секторе Газа. Во время митинга радикалы black bloc разбили несколько автобусных остановок, перевернули и подожгли мусорные баки. По оценкам организаторов, в манифестации приняли участие 160 тысяч человек, а по всей Франции — 300 тысяч. При этом телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру Парижа сообщает о 26 тысячах демонстрантах, пять участников задержали.Партия "Непокорившаяся Франция" 31 августа инициировала процедуру по отрешению Макрона от власти. За день до этого политсила заявила, что выдвинет вотум недоверия любому правительству, которое не будет возглавлять Люси Касте. Ранее президент исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве, несмотря на ее победу на внеочередных выборах в парламент в июле. По словам Макрона, такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности". Он сообщил, что провел консультации с лидерами партий и сделал вывод: кабмину левых сразу вынесут вотум недоверия. После этого глава государства отверг кандидатуру Касте."Непокорившаяся Франция", в свою очередь, объявила о проведении демонстрации против "захвата власти" Макроном.
https://ria.ru/20240905/frantsiya-1970573260.html
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353
60
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Демонстрация в Париже против "захвата власти Макроном"
Парижане вышли на демонстрацию против «захвата власти Макроном», требуя его отставки и выражая недовольство кандидатурой нового премьера. В толпе замечены радикалы, поджигавшие мусорные баки и громившие остановки.
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в мире, палестина, эммануэль макрон, мишель барнье, жан-люк меланшон
В мире, Палестина, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Жан-Люк Меланшон
В Париже прошел митинг против "захвата власти Макроном"

В Париже прошелмитинг левых партий против захвата власти Макроном

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости. В Париже прошел митинг против "захвата власти президентом Эммануэлем Макроном", мероприятие организовали левые партии, передает корреспондент РИА Новости.
К проведению акции призвали "Непокорившаяся Франция", зеленые, социалисты, а также молодежные организации. Поводом послужил отказ главы государства назначить премьер-министром страны Люси Касте, чью кандидатуру предложил блок левых "Новый народный фронт".
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Участники манифестации шли от площади Бастилии к площади Нации. Они скандировали "Макрон, убирайся!", "Макрон — предатель, в отставку!", "Остановим захват власти Макроном!", "Макрон — это антидемократия".
Митингующие также выступили против назначения главой правительства республиканца Мишеля Барнье.
"Барнье в премьерах — это как вновь установить Windows-95", — гласила надпись на плакате одного из участников акции.
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В ней также приняли участие депутаты и лидеры левых партий, включая основателя "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона.
Кроме того, некоторые протестующие держали в руках огромный флаг Палестины и плакаты с требованиями о прекращении огня в секторе Газа. Во время митинга радикалы black bloc разбили несколько автобусных остановок, перевернули и подожгли мусорные баки.
По оценкам организаторов, в манифестации приняли участие 160 тысяч человек, а по всей Франции — 300 тысяч. При этом телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру Парижа сообщает о 26 тысячах демонстрантах, пять участников задержали.
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Ранее президент исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве, несмотря на ее победу на внеочередных выборах в парламент в июле. По словам Макрона, такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности". Он сообщил, что провел консультации с лидерами партий и сделал вывод: кабмину левых сразу вынесут вотум недоверия. После этого глава государства отверг кандидатуру Касте.
"Непокорившаяся Франция", в свою очередь, объявила о проведении демонстрации против "захвата власти" Макроном.
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