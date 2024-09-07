https://ria.ru/20240907/paralimpiada-1971246418.html

Кабмин направит миллиард рублей на выплаты призерам паралимпийских турниров

Кабмин направит миллиард рублей на выплаты призерам паралимпийских турниров - РИА Новости, 07.09.2024

Кабмин направит миллиард рублей на выплаты призерам паралимпийских турниров

Кабмин направит на поощрение призеров соревнований для паралимпийцев 1 млрд рублей, всего на эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:04

2024-09-07T12:04

2024-09-07T12:04

спорт

олимпийские игры

паралимпийские игры

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кабмин направит на поощрение призеров соревнований для паралимпийцев 1 млрд рублей, всего на эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина. "Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров "Мы вместе. Спорт", а также их тренеры получат денежные премии", - говорится в сообщении. Речь идет о чемпионах и медалистах летних игр паралимпийцев 2023 года, летних игр сурдлимпийцев 2023 года и зимних игр паралимпийцев 2024 года. Спортсменам полагаются следующие выплаты: за золотую медаль – 358,4 тысяч рублей, за серебряную медаль – 179,2 тысяч рублей, за бронзовую медаль – 107,5 тысяч рублей. Тренеры, подготовившие чемпионов, получат по 137,2 тысяч рублей, а наставники обладателей серебряных и бронзовых медалей по 67,6 тысяч рублей и 40,96 тысяч рублей, соответственно. Также денежные вознаграждения получат специалисты, работавшие в тренерских штабах, подготовивших победителей и призеров игр. Для них предназначены выплаты в размере 34,3 тысяч рублей за золотую медаль, 16,9 тысяч рублей за серебряную награду и 10,24 тысяч рублей – за бронзовую. "Всего на поощрения спортсменов, тренеров и специалистов будет направлено более 1 миллиарда рублей", - отметили в кабмине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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спорт, олимпийские игры, паралимпийские игры