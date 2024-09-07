https://ria.ru/20240907/osago-1971141150.html

У страха глаза велики. Россиянам выставили внушительный счет

У страха глаза велики. Россиянам выставили внушительный счет - РИА Новости, 07.09.2024

У страха глаза велики. Россиянам выставили внушительный счет

Автомобилисты жалуются на необоснованно высокие цены на ОСАГО. Как утверждает Национальный автомобильный союз — в три-пять раз выше по сравнению с соседними... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:00

2024-09-07T08:05

авто

россия

белоруссия

осаго

страховка

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Автомобилисты жалуются на необоснованно высокие цены на ОСАГО. Как утверждает Национальный автомобильный союз — в три-пять раз выше по сравнению с соседними странами, а страховочные выплаты небольшие. Усугубляет проблему ситуация на рынке запчастей. РИА Новости разбиралось в ситуации.Все меняетсяПрежде всего НАС обращает внимание на Белоруссию — там все дешевле. В 2023 году для посещения соседей ввели "Синюю карту", однако позже решили перейти на договоры союзного страхования. Это значительно упростит поездки между государствами.С 1 октября страхование автогражданской ответственности станет единым для двух стран. Законодательную базу подготовили еще в июле 2023-го. Однако цена вызывает вопросы.Тут важна оценка регулятора. Как пояснил РИА Новости директор по развитию портфеля ОСАГО СК "Росгосстрах" Юрий Стрекалов, тарифный коридор устанавливает Банк России.НАС обратился за разъяснениями в Центробанк. Согласно принятому закону, в каждой стране действуют внутренние тарифы, то есть россияне и белорусы платят по-разному за одну и ту же услугу. При этом возможность приобрести ОСАГО без расширения на Союзное государство оставят.Страховые же суммы и выплаты определяются в соответствии с законодательством об обязательном страховании страны, "на территории которой произошло дорожно-транспортное происшествие", уточнил регулятор.Неравные условияАвтомобилисты считают такой подход несправедливым. Согласно расчетам НАС, тарифы и выплаты по ОСАГО у соседей сильно отличаются. Обязательное автострахование в России обходится в три-пять раз дороже, а страховые выплаты значительно ниже — всего до 400 тысяч рублей при ущербе автомобилю и другому имуществу, а в случае причинения вреда жизни и здоровью людей — до 500 тысяч. В Белоруссии же — до десяти тысяч евро (порядка миллиона рублей), при этом только на погребение погибшего — до 400 тысяч рублей.Выходит, что за ДТП у соседей можно получить больше, отмечает вице-президент НАС Антон Шапарин."В отечественной системе ОСАГО действительно назрела проблема несоответствия возмещения стоимости ремонта и комплектующих с ценообразованием на такие полисы", — соглашается эксперт-аналитик "Банки.ру" Эряния Бочкина.По подсчетам НАС, российский полис обойдется в 120-150 долларов, белорусский — 30-35. "В России автомобилист старше 25 лет со стажем более двух лет, с КБМ 0,68 (шесть лет безаварийного стажа) заплатит за ОСАГО для Kia Rio от 9,1 до 13,9 тысячи рублей. В Белоруссии при схожих вводных данных приобретет полис ОСГОВТС за 28,32 евро (2,8 тысячи рублей)", — приводит пример Шапарин.Впрочем, проведенный РИА Новости анализ предложений в Сети показал, что белорусский полис не настолько дешев. Так, страхование иномарки обойдется минимум в 33,43 доллара, а тем, кто прописан в Минске, — 62,68. Для объема двигателя 1800-2500 кубических сантиметров — уже 78,42 доллара (семь тысяч рублей). В России — порядка 12 тысяч. Средняя зарплата в России и Белоруссии — 73 709 и 61 175 рублей соответственно.Генеральный директор компании "БериАвто" Ислам Альсултанов сообщает, что сейчас ОСАГО в России стоит в среднем 6988 рублей, что всего на 1,1% выше, чем в 2023-м. "Страховой полис дорожает параллельно с автомобилями, а также их ремонтом и обслуживанием", — добавляет он.В ГК "АвтоСпецЦентр" указывают на увеличение суммы выплат при ДТП и расширение списка страховых случаев.Руководитель управления методологии блока андеррайтинга "Страхового Дома ВСК" Михаил Алексеев вообще говорит о снижении цен на ОСАГО в России в 2024 году.В НАС опасаются 30-процентного подорожания. Бочкина соглашается, что инфляция сказывается, но не так существенно. По мнению экспертов, рост стоимости комплектующих влияет не сильно.Как считатьЦенник формируют на основании данных по страховым событиям, ремонту и так далее. Но ситуация в соседних странах разная.Так, в России можно устанавливать страховые тарифы в рамках заданного коридора, руководствуясь коммерческими интересами, в Белоруссии же они жестко закреплены, отмечает Бочкина."Кроме того, там оказывать услугу имеют право только государственные страховщики — сейчас таковых шесть", — добавляет она.Наконец, отличается сам порядок расчета: в Белоруссии базовый тариф ниже для некоторых марок автомобилей. Отсюда такая разница.По ситуации с каско видно, что при отсутствии прямого госрегулирования цены растут и там и там. "По данным Белорусской ассоциации страховщиков, средний взнос в первом полугодии этого года увеличился на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В свою очередь, в 2023-м было плюс 26% к 2022-му", — уточняет Бочкина.К тому же в Белоруссии меньше ДТП, чем в России, а автомобилисты редко отказываются от оформления полиса, что позволяет страховым компаниям устанавливать доступные тарифы, подчеркивает Альсултанов.По его мнению, единая система страхования должна уменьшить разницу между ценой ОСАГО и размером страховых выплат. Уже сейчас средняя сумма компенсации по страховому полису в России составляет 111,8 тысячи рублей, что на 12% больше, чем в начале года.

https://ria.ru/20240821/avto-1967404178.html

https://ria.ru/20240825/aktivy-1968069707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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авто, россия, белоруссия, осаго, страховка