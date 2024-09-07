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У страха глаза велики. Россиянам выставили внушительный счет - РИА Новости, 07.09.2024
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08:00 07.09.2024 (обновлено: 08:05 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/osago-1971141150.html
У страха глаза велики. Россиянам выставили внушительный счет
У страха глаза велики. Россиянам выставили внушительный счет - РИА Новости, 07.09.2024
У страха глаза велики. Россиянам выставили внушительный счет
Автомобилисты жалуются на необоснованно высокие цены на ОСАГО. Как утверждает Национальный автомобильный союз — в три-пять раз выше по сравнению с соседними... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:00
2024-09-07T08:05
авто
россия
белоруссия
осаго
страховка
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Автомобилисты жалуются на необоснованно высокие цены на ОСАГО. Как утверждает Национальный автомобильный союз — в три-пять раз выше по сравнению с соседними странами, а страховочные выплаты небольшие. Усугубляет проблему ситуация на рынке запчастей. РИА Новости разбиралось в ситуации.Все меняетсяПрежде всего НАС обращает внимание на Белоруссию — там все дешевле. В 2023 году для посещения соседей ввели "Синюю карту", однако позже решили перейти на договоры союзного страхования. Это значительно упростит поездки между государствами.С 1 октября страхование автогражданской ответственности станет единым для двух стран. Законодательную базу подготовили еще в июле 2023-го. Однако цена вызывает вопросы.Тут важна оценка регулятора. Как пояснил РИА Новости директор по развитию портфеля ОСАГО СК "Росгосстрах" Юрий Стрекалов, тарифный коридор устанавливает Банк России.НАС обратился за разъяснениями в Центробанк. Согласно принятому закону, в каждой стране действуют внутренние тарифы, то есть россияне и белорусы платят по-разному за одну и ту же услугу. При этом возможность приобрести ОСАГО без расширения на Союзное государство оставят.Страховые же суммы и выплаты определяются в соответствии с законодательством об обязательном страховании страны, "на территории которой произошло дорожно-транспортное происшествие", уточнил регулятор.Неравные условияАвтомобилисты считают такой подход несправедливым. Согласно расчетам НАС, тарифы и выплаты по ОСАГО у соседей сильно отличаются. Обязательное автострахование в России обходится в три-пять раз дороже, а страховые выплаты значительно ниже — всего до 400 тысяч рублей при ущербе автомобилю и другому имуществу, а в случае причинения вреда жизни и здоровью людей — до 500 тысяч. В Белоруссии же — до десяти тысяч евро (порядка миллиона рублей), при этом только на погребение погибшего — до 400 тысяч рублей.Выходит, что за ДТП у соседей можно получить больше, отмечает вице-президент НАС Антон Шапарин."В отечественной системе ОСАГО действительно назрела проблема несоответствия возмещения стоимости ремонта и комплектующих с ценообразованием на такие полисы", — соглашается эксперт-аналитик "Банки.ру" Эряния Бочкина.По подсчетам НАС, российский полис обойдется в 120-150 долларов, белорусский — 30-35. "В России автомобилист старше 25 лет со стажем более двух лет, с КБМ 0,68 (шесть лет безаварийного стажа) заплатит за ОСАГО для Kia Rio от 9,1 до 13,9 тысячи рублей. В Белоруссии при схожих вводных данных приобретет полис ОСГОВТС за 28,32 евро (2,8 тысячи рублей)", — приводит пример Шапарин.Впрочем, проведенный РИА Новости анализ предложений в Сети показал, что белорусский полис не настолько дешев. Так, страхование иномарки обойдется минимум в 33,43 доллара, а тем, кто прописан в Минске, — 62,68. Для объема двигателя 1800-2500 кубических сантиметров — уже 78,42 доллара (семь тысяч рублей). В России — порядка 12 тысяч. Средняя зарплата в России и Белоруссии — 73 709 и 61 175 рублей соответственно.Генеральный директор компании "БериАвто" Ислам Альсултанов сообщает, что сейчас ОСАГО в России стоит в среднем 6988 рублей, что всего на 1,1% выше, чем в 2023-м. "Страховой полис дорожает параллельно с автомобилями, а также их ремонтом и обслуживанием", — добавляет он.В ГК "АвтоСпецЦентр" указывают на увеличение суммы выплат при ДТП и расширение списка страховых случаев.Руководитель управления методологии блока андеррайтинга "Страхового Дома ВСК" Михаил Алексеев вообще говорит о снижении цен на ОСАГО в России в 2024 году.В НАС опасаются 30-процентного подорожания. Бочкина соглашается, что инфляция сказывается, но не так существенно. По мнению экспертов, рост стоимости комплектующих влияет не сильно.Как считатьЦенник формируют на основании данных по страховым событиям, ремонту и так далее. Но ситуация в соседних странах разная.Так, в России можно устанавливать страховые тарифы в рамках заданного коридора, руководствуясь коммерческими интересами, в Белоруссии же они жестко закреплены, отмечает Бочкина."Кроме того, там оказывать услугу имеют право только государственные страховщики — сейчас таковых шесть", — добавляет она.Наконец, отличается сам порядок расчета: в Белоруссии базовый тариф ниже для некоторых марок автомобилей. Отсюда такая разница.По ситуации с каско видно, что при отсутствии прямого госрегулирования цены растут и там и там. "По данным Белорусской ассоциации страховщиков, средний взнос в первом полугодии этого года увеличился на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В свою очередь, в 2023-м было плюс 26% к 2022-му", — уточняет Бочкина.К тому же в Белоруссии меньше ДТП, чем в России, а автомобилисты редко отказываются от оформления полиса, что позволяет страховым компаниям устанавливать доступные тарифы, подчеркивает Альсултанов.По его мнению, единая система страхования должна уменьшить разницу между ценой ОСАГО и размером страховых выплат. Уже сейчас средняя сумма компенсации по страховому полису в России составляет 111,8 тысячи рублей, что на 12% больше, чем в начале года.
https://ria.ru/20240821/avto-1967404178.html
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авто, россия, белоруссия, осаго, страховка
Авто, Россия, Белоруссия, ОСАГО, страховка
У страха глаза велики. Россиянам выставили внушительный счет

НАС: ОСАГО в России может подорожать на треть

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Автомобилисты жалуются на необоснованно высокие цены на ОСАГО. Как утверждает Национальный автомобильный союз — в три-пять раз выше по сравнению с соседними странами, а страховочные выплаты небольшие. Усугубляет проблему ситуация на рынке запчастей. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Все меняется

Прежде всего НАС обращает внимание на Белоруссию — там все дешевле. В 2023 году для посещения соседей ввели "Синюю карту", однако позже решили перейти на договоры союзного страхования. Это значительно упростит поездки между государствами.
С 1 октября страхование автогражданской ответственности станет единым для двух стран. Законодательную базу подготовили еще в июле 2023-го. Однако цена вызывает вопросы.
Тут важна оценка регулятора. Как пояснил РИА Новости директор по развитию портфеля ОСАГО СК "Росгосстрах" Юрий Стрекалов, тарифный коридор устанавливает Банк России.
НАС обратился за разъяснениями в Центробанк. Согласно принятому закону, в каждой стране действуют внутренние тарифы, то есть россияне и белорусы платят по-разному за одну и ту же услугу. При этом возможность приобрести ОСАГО без расширения на Союзное государство оставят.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция "Лукойл" в Минске
Автозаправочная станция Лукойл в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Автозаправочная станция "Лукойл" в Минске
Страховые же суммы и выплаты определяются в соответствии с законодательством об обязательном страховании страны, "на территории которой произошло дорожно-транспортное происшествие", уточнил регулятор.

Неравные условия

Автомобилисты считают такой подход несправедливым. Согласно расчетам НАС, тарифы и выплаты по ОСАГО у соседей сильно отличаются. Обязательное автострахование в России обходится в три-пять раз дороже, а страховые выплаты значительно ниже — всего до 400 тысяч рублей при ущербе автомобилю и другому имуществу, а в случае причинения вреда жизни и здоровью людей — до 500 тысяч. В Белоруссии же — до десяти тысяч евро (порядка миллиона рублей), при этом только на погребение погибшего — до 400 тысяч рублей.
Выходит, что за ДТП у соседей можно получить больше, отмечает вице-президент НАС Антон Шапарин.
"В отечественной системе ОСАГО действительно назрела проблема несоответствия возмещения стоимости ремонта и комплектующих с ценообразованием на такие полисы", — соглашается эксперт-аналитик "Банки.ру" Эряния Бочкина.
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По подсчетам НАС, российский полис обойдется в 120-150 долларов, белорусский — 30-35. "В России автомобилист старше 25 лет со стажем более двух лет, с КБМ 0,68 (шесть лет безаварийного стажа) заплатит за ОСАГО для Kia Rio от 9,1 до 13,9 тысячи рублей. В Белоруссии при схожих вводных данных приобретет полис ОСГОВТС за 28,32 евро (2,8 тысячи рублей)", — приводит пример Шапарин.
Впрочем, проведенный РИА Новости анализ предложений в Сети показал, что белорусский полис не настолько дешев. Так, страхование иномарки обойдется минимум в 33,43 доллара, а тем, кто прописан в Минске, — 62,68. Для объема двигателя 1800-2500 кубических сантиметров — уже 78,42 доллара (семь тысяч рублей). В России — порядка 12 тысяч. Средняя зарплата в России и Белоруссии — 73 709 и 61 175 рублей соответственно.
Генеральный директор компании "БериАвто" Ислам Альсултанов сообщает, что сейчас ОСАГО в России стоит в среднем 6988 рублей, что всего на 1,1% выше, чем в 2023-м. "Страховой полис дорожает параллельно с автомобилями, а также их ремонтом и обслуживанием", — добавляет он.
© ГУ МВД России по Нижегородской областиДТП в Навашинском округе Нижегородской области
ДТП в Навашинском округе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© ГУ МВД России по Нижегородской области
ДТП в Навашинском округе Нижегородской области
В ГК "АвтоСпецЦентр" указывают на увеличение суммы выплат при ДТП и расширение списка страховых случаев.
Руководитель управления методологии блока андеррайтинга "Страхового Дома ВСК" Михаил Алексеев вообще говорит о снижении цен на ОСАГО в России в 2024 году.
В НАС опасаются 30-процентного подорожания. Бочкина соглашается, что инфляция сказывается, но не так существенно. По мнению экспертов, рост стоимости комплектующих влияет не сильно.

Как считать

Ценник формируют на основании данных по страховым событиям, ремонту и так далее. Но ситуация в соседних странах разная.
Так, в России можно устанавливать страховые тарифы в рамках заданного коридора, руководствуясь коммерческими интересами, в Белоруссии же они жестко закреплены, отмечает Бочкина.
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"Кроме того, там оказывать услугу имеют право только государственные страховщики — сейчас таковых шесть", — добавляет она.
Наконец, отличается сам порядок расчета: в Белоруссии базовый тариф ниже для некоторых марок автомобилей. Отсюда такая разница.
По ситуации с каско видно, что при отсутствии прямого госрегулирования цены растут и там и там. "По данным Белорусской ассоциации страховщиков, средний взнос в первом полугодии этого года увеличился на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В свою очередь, в 2023-м было плюс 26% к 2022-му", — уточняет Бочкина.
К тому же в Белоруссии меньше ДТП, чем в России, а автомобилисты редко отказываются от оформления полиса, что позволяет страховым компаниям устанавливать доступные тарифы, подчеркивает Альсултанов.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОформление полисов ОСАГО и каско у здания Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан в Казани
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан в Казани - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Оформление полисов ОСАГО и каско у здания Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан в Казани
По его мнению, единая система страхования должна уменьшить разницу между ценой ОСАГО и размером страховых выплат. Уже сейчас средняя сумма компенсации по страховому полису в России составляет 111,8 тысячи рублей, что на 12% больше, чем в начале года.
 
АвтоРоссияБелоруссияОСАГОстраховка
 
 
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