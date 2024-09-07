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В ЦРУ не нашли прямых свидетельств поставок оружия из КНР в Россию для СВО - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 07.09.2024 (обновлено: 16:35 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/oruzhie-1971298403.html
В ЦРУ не нашли прямых свидетельств поставок оружия из КНР в Россию для СВО
В ЦРУ не нашли прямых свидетельств поставок оружия из КНР в Россию для СВО - РИА Новости, 07.09.2024
В ЦРУ не нашли прямых свидетельств поставок оружия из КНР в Россию для СВО
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс признал, что вместе с главой британской внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром не видит... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:34
2024-09-07T16:35
в мире
россия
китай
сша
уильям бернс
ричард мур
центральное разведывательное управление (цру)
ми-6
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс признал, что вместе с главой британской внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром не видит прямых свидетельств поставок оружия и боеприпасов России со стороны Китая для использования в специальной военной операции, но утверждает, что поставки иных товаров для развития оборонно-промышленной базы РФ якобы имеют место. Бернс и Мур выступали на мероприятии британской газеты Financial Times, трансляция которого велась в YouTube-канале издания. "Я не думаю, что кто-либо из нас двоих видит сегодня прямых свидетельств поставок оружия и боеприпасов из Китая в Россию для использования на войне на Украине, но мы видим много всего помимо этого, как сказал Ричард, в плане использования товаров двойного назначения, таких вещей, которые позволили (президенту России Владимиру - ред.) Путину в течение примерно последних полутора лет значительно перестроить свою оборонно-промышленную базу", - заявил Бернс. На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес. МИД КНР не раз заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
https://ria.ru/20240907/glavy-1971261032.html
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в мире, россия, китай, сша, уильям бернс, ричард мур, центральное разведывательное управление (цру), ми-6
В мире, Россия, Китай, США, Уильям Бернс, Ричард Мур, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, Специальная военная операция на Украине
В ЦРУ не нашли прямых свидетельств поставок оружия из КНР в Россию для СВО

Глава ЦРУ Бернс не видит прямых свидетельств поставок оружия из КНР в РФ для СВО

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс признал, что вместе с главой британской внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром не видит прямых свидетельств поставок оружия и боеприпасов России со стороны Китая для использования в специальной военной операции, но утверждает, что поставки иных товаров для развития оборонно-промышленной базы РФ якобы имеют место.
Бернс и Мур выступали на мероприятии британской газеты Financial Times, трансляция которого велась в YouTube-канале издания.
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Главы ЦРУ и МИ-6 обвинили Россию и Китай в беспрецедентных угрозах
Вчера, 13:35
"Я не думаю, что кто-либо из нас двоих видит сегодня прямых свидетельств поставок оружия и боеприпасов из Китая в Россию для использования на войне на Украине, но мы видим много всего помимо этого, как сказал Ричард, в плане использования товаров двойного назначения, таких вещей, которые позволили (президенту России Владимиру - ред.) Путину в течение примерно последних полутора лет значительно перестроить свою оборонно-промышленную базу", - заявил Бернс.
На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес. МИД КНР не раз заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайСШАУильям БернсРичард МурЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6
 
 
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