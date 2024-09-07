В ЦРУ не нашли прямых свидетельств поставок оружия из КНР в Россию для СВО
Глава ЦРУ Бернс не видит прямых свидетельств поставок оружия из КНР в РФ для СВО
© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс признал, что вместе с главой британской внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром не видит прямых свидетельств поставок оружия и боеприпасов России со стороны Китая для использования в специальной военной операции, но утверждает, что поставки иных товаров для развития оборонно-промышленной базы РФ якобы имеют место.
Бернс и Мур выступали на мероприятии британской газеты Financial Times, трансляция которого велась в YouTube-канале издания.
"Я не думаю, что кто-либо из нас двоих видит сегодня прямых свидетельств поставок оружия и боеприпасов из Китая в Россию для использования на войне на Украине, но мы видим много всего помимо этого, как сказал Ричард, в плане использования товаров двойного назначения, таких вещей, которые позволили (президенту России Владимиру - ред.) Путину в течение примерно последних полутора лет значительно перестроить свою оборонно-промышленную базу", - заявил Бернс.
На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес. МИД КНР не раз заявлял, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
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