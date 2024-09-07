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Орбан сделал жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 07.09.2024 (обновлено: 17:34 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html
Орбан сделал жесткое заявление об Украине
Орбан сделал жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 07.09.2024
Орбан сделал жесткое заявление об Украине
Европа вредит себе, занимая слишком проукраинскую позицию, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан газете Corrierre della Sera на полях экономического форума в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:36
2024-09-07T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
венгрия
европа
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Европа вредит себе, занимая слишком проукраинскую позицию, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан газете Corrierre della Sera на полях экономического форума в Черноббио. "Мои критические замечания по поводу европейской политики касаются того, что вместо того, чтобы следовать европейским интересам, мы отождествляем свою позицию с позицией Украины и это все глубже втягивает нас в конфликт. Это не хорошо для Европы, наоборот, очень вредно", — сказал он. Орбан добавил, что в интересах Европы остановить конфликт, но она, наоборот, становится одной из его участниц. Накануне, выступая на форуме в Черноббио, премьер Венгрии заявил, что первым шагом для урегулирования ситуации должно стать прекращения огня, а не согласование мирного плана.
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971228852.html
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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Европа
Орбан сделал жесткое заявление об Украине

Орбан заявил, что придерживаться позиций Украины не в интересах ЕС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Европа вредит себе, занимая слишком проукраинскую позицию, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан газете Corrierre della Sera на полях экономического форума в Черноббио.

"Мои критические замечания по поводу европейской политики касаются того, что вместо того, чтобы следовать европейским интересам, мы отождествляем свою позицию с позицией Украины и это все глубже втягивает нас в конфликт. Это не хорошо для Европы, наоборот, очень вредно", — сказал он.
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Орбан добавил, что в интересах Европы остановить конфликт, но она, наоборот, становится одной из его участниц.

Накануне, выступая на форуме в Черноббио, премьер Венгрии заявил, что первым шагом для урегулирования ситуации должно стать прекращения огня, а не согласование мирного плана.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор ОрбанВенгрияЕвропа
 
 
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