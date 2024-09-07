Орбан сделал жесткое заявление об Украине
Орбан заявил, что придерживаться позиций Украины не в интересах ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Европа вредит себе, занимая слишком проукраинскую позицию, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан газете Corrierre della Sera на полях экономического форума в Черноббио.
"Мои критические замечания по поводу европейской политики касаются того, что вместо того, чтобы следовать европейским интересам, мы отождествляем свою позицию с позицией Украины и это все глубже втягивает нас в конфликт. Это не хорошо для Европы, наоборот, очень вредно", — сказал он.
"Мои критические замечания по поводу европейской политики касаются того, что вместо того, чтобы следовать европейским интересам, мы отождествляем свою позицию с позицией Украины и это все глубже втягивает нас в конфликт. Это не хорошо для Европы, наоборот, очень вредно", — сказал он.
Орбан добавил, что в интересах Европы остановить конфликт, но она, наоборот, становится одной из его участниц.
Накануне, выступая на форуме в Черноббио, премьер Венгрии заявил, что первым шагом для урегулирования ситуации должно стать прекращения огня, а не согласование мирного плана.
Накануне, выступая на форуме в Черноббио, премьер Венгрии заявил, что первым шагом для урегулирования ситуации должно стать прекращения огня, а не согласование мирного плана.