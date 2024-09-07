https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html

Орбан сделал жесткое заявление об Украине

Орбан сделал жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 07.09.2024

Орбан сделал жесткое заявление об Украине

Европа вредит себе, занимая слишком проукраинскую позицию, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан газете Corrierre della Sera на полях экономического форума в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:36

2024-09-07T11:36

2024-09-07T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

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виктор орбан

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Европа вредит себе, занимая слишком проукраинскую позицию, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан газете Corrierre della Sera на полях экономического форума в Черноббио. "Мои критические замечания по поводу европейской политики касаются того, что вместо того, чтобы следовать европейским интересам, мы отождествляем свою позицию с позицией Украины и это все глубже втягивает нас в конфликт. Это не хорошо для Европы, наоборот, очень вредно", — сказал он. Орбан добавил, что в интересах Европы остановить конфликт, но она, наоборот, становится одной из его участниц. Накануне, выступая на форуме в Черноббио, премьер Венгрии заявил, что первым шагом для урегулирования ситуации должно стать прекращения огня, а не согласование мирного плана.

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971228852.html

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971222443.html

украина

венгрия

европа

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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, европа