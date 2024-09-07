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При пожаре на парковке в Одинцово сгорели 20 автомобилей - РИА Новости, 07.09.2024
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13:51 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/odintsovo-1971264568.html
При пожаре на парковке в Одинцово сгорели 20 автомобилей
При пожаре на парковке в Одинцово сгорели 20 автомобилей - РИА Новости, 07.09.2024
При пожаре на парковке в Одинцово сгорели 20 автомобилей
Двадцать автомобилей сгорели, по предварительной информации, при крупном пожаре на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцово, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:51
2024-09-07T13:51
происшествия
одинцово
лесной
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Двадцать автомобилей сгорели, по предварительной информации, при крупном пожаре на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцово, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительным данным, при пожаре на парковке в поселке Лесной городок огнем уничтожены порядка 20 машин", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ru/20240907/pozhar-1971262791.html
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происшествия, одинцово, лесной
Происшествия, Одинцово, Лесной
При пожаре на парковке в Одинцово сгорели 20 автомобилей

В Одинцово при пожаре на многоуровневой парковке сгорели 20 автомобилей

© РИА Новости Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Двадцать автомобилей сгорели, по предварительной информации, при крупном пожаре на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцово, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительным данным, при пожаре на парковке в поселке Лесной городок огнем уничтожены порядка 20 машин", - сказал собеседник агентства.
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В подмосковном Одинцове горит многоуровневая парковка
Вчера, 13:40
 
ПроисшествияОдинцовоЛесной
 
 
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