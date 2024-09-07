https://ria.ru/20240907/odintsovo-1971264568.html

При пожаре на парковке в Одинцово сгорели 20 автомобилей

При пожаре на парковке в Одинцово сгорели 20 автомобилей - РИА Новости, 07.09.2024

При пожаре на парковке в Одинцово сгорели 20 автомобилей

Двадцать автомобилей сгорели, по предварительной информации, при крупном пожаре на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцово, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:51

2024-09-07T13:51

2024-09-07T13:51

происшествия

одинцово

лесной

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Двадцать автомобилей сгорели, по предварительной информации, при крупном пожаре на многоуровневой парковке в подмосковном Одинцово, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительным данным, при пожаре на парковке в поселке Лесной городок огнем уничтожены порядка 20 машин", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ru/20240907/pozhar-1971262791.html

одинцово

лесной

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происшествия, одинцово, лесной