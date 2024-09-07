https://ria.ru/20240907/odessa-1971249773.html

На общественников, разбивших изображение Ленина, составили протоколы

На общественников, разбивших изображение Ленина, составили протоколы - РИА Новости, 07.09.2024

На общественников, разбивших изображение Ленина, составили протоколы

Полиция Одесской области составила админпротоколы на общественников, которые разбили изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:28

2024-09-07T12:28

2024-09-07T12:28

в мире

украина

одесса

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971248802_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_942896114212108e34c5e307d68b0dc5.jpg

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Полиция Одесской области составила админпротоколы на общественников, которые разбили изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе, сообщила представитель главного управления нацполиции в регионе Любовь Гордиевская. Украинские общественный деятель Демьян Ганул разбил изображение Ленина и советскую звезду на площади в Одессе 10 апреля. Свой поступок он объяснил тем, что "просил власть снять его (Ленина — ред.) толерантно, однако власть не всегда слышит общественность". "На причастных к демонтажу изображения Ленина и советской звезды на площади 10 апреля составили административные материалы за мелкое хулиганство", - приводит слова Гордиевской телеканал "Общественное". Как отмечает "Общественное", председатель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский подтвердил, что на него, а также Демьяна Ганула и Егора Доровских составили админпротоколы. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240818/pamyatnik-1966841047.html

https://ria.ru/20240709/odessa-1958448968.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, россия, владимир ленин (владимир ульянов), сергей лавров