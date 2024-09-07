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На общественников, разбивших изображение Ленина, составили протоколы - РИА Новости, 07.09.2024
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12:28 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/odessa-1971249773.html
На общественников, разбивших изображение Ленина, составили протоколы
На общественников, разбивших изображение Ленина, составили протоколы - РИА Новости, 07.09.2024
На общественников, разбивших изображение Ленина, составили протоколы
Полиция Одесской области составила админпротоколы на общественников, которые разбили изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:28
2024-09-07T12:28
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владимир ленин (владимир ульянов)
сергей лавров
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Полиция Одесской области составила админпротоколы на общественников, которые разбили изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе, сообщила представитель главного управления нацполиции в регионе Любовь Гордиевская. Украинские общественный деятель Демьян Ганул разбил изображение Ленина и советскую звезду на площади в Одессе 10 апреля. Свой поступок он объяснил тем, что "просил власть снять его (Ленина — ред.) толерантно, однако власть не всегда слышит общественность". "На причастных к демонтажу изображения Ленина и советской звезды на площади 10 апреля составили административные материалы за мелкое хулиганство", - приводит слова Гордиевской телеканал "Общественное". Как отмечает "Общественное", председатель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский подтвердил, что на него, а также Демьяна Ганула и Егора Доровских составили админпротоколы. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240818/pamyatnik-1966841047.html
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в мире, украина, одесса, россия, владимир ленин (владимир ульянов), сергей лавров
В мире, Украина, Одесса, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Сергей Лавров
На общественников, разбивших изображение Ленина, составили протоколы

На общественников, разбивших изображение Ленина в Одессе, составили протоколы

© Фото : соцсетиОбщественники разбили изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе
Общественники разбили изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : соцсети
Общественники разбили изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Полиция Одесской области составила админпротоколы на общественников, которые разбили изображение Владимира Ленина и советскую звезду на площади в Одессе, сообщила представитель главного управления нацполиции в регионе Любовь Гордиевская.
Украинские общественный деятель Демьян Ганул разбил изображение Ленина и советскую звезду на площади в Одессе 10 апреля. Свой поступок он объяснил тем, что "просил власть снять его (Ленина — ред.) толерантно, однако власть не всегда слышит общественность".
Поврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Боевики ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже
18 августа, 06:21
"На причастных к демонтажу изображения Ленина и советской звезды на площади 10 апреля составили административные материалы за мелкое хулиганство", - приводит слова Гордиевской телеканал "Общественное".
Как отмечает "Общественное", председатель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский подтвердил, что на него, а также Демьяна Ганула и Егора Доровских составили админпротоколы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Памятник А.С. Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Мэр Одессы выступил против сноса памятников Пушкину и Воронцову
9 июля, 11:30
 
В миреУкраинаОдессаРоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Сергей Лавров
 
 
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