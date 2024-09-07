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При обстреле пожарных в Ливане погибли три человека, сообщил источник
При обстреле пожарных в Ливане погибли три человека, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2024
При обстреле пожарных в Ливане погибли три человека, сообщил источник
Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела пожарной машины службы гражданской обороны Ливана с израильского беспилотника, сообщил РИА... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:49
2024-09-07T19:49
2024-09-07T19:54
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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 7 сен - РИА Новости. Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела пожарной машины службы гражданской обороны Ливана с израильского беспилотника, сообщил РИА Новости ливанский военный источник. "Убиты трое человек, двое получили ранения во время налёта израильского беспилотника по пожарной машине службы гражданской безопасности Ливана в населённом пункте Фарон на юге Ливана", - отметил источник. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240907/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
При обстреле пожарных в Ливане погибли три человека, сообщил источник
В Ливане три человека погибли при обстреле пожарной машины с беспилотника