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При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок
При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок - РИА Новости, 07.09.2024
При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок
Ребенок получил ранения при обстреле ВСУ города Голая Пристань в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:57
2024-09-07T14:57
2024-09-07T14:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Ребенок получил ранения при обстреле ВСУ города Голая Пристань в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "В Голой Пристани в результате обстрела жилого сектора пострадал ребенок 2015 года рождения. Он госпитализирован с диагнозом: множественные осколочные ранения", - сказал Василенко. По его словам, погибших в результате обстрела нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок
Василенко: при украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок