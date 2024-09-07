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При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/obstrel-1971278729.html
При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок
При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок - РИА Новости, 07.09.2024
При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок
Ребенок получил ранения при обстреле ВСУ города Голая Пристань в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:57
2024-09-07T14:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Ребенок получил ранения при обстреле ВСУ города Голая Пристань в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "В Голой Пристани в результате обстрела жилого сектора пострадал ребенок 2015 года рождения. Он госпитализирован с диагнозом: множественные осколочные ранения", - сказал Василенко. По его словам, погибших в результате обстрела нет.
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок

Василенко: при украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Ребенок получил ранения при обстреле ВСУ города Голая Пристань в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"В Голой Пристани в результате обстрела жилого сектора пострадал ребенок 2015 года рождения. Он госпитализирован с диагнозом: множественные осколочные ранения", - сказал Василенко.
По его словам, погибших в результате обстрела нет.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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