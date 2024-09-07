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При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок

При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок - РИА Новости, 07.09.2024

При украинском обстреле Херсонской области пострадал ребенок

Ребенок получил ранения при обстреле ВСУ города Голая Пристань в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:57

2024-09-07T14:57

2024-09-07T14:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Ребенок получил ранения при обстреле ВСУ города Голая Пристань в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "В Голой Пристани в результате обстрела жилого сектора пострадал ребенок 2015 года рождения. Он госпитализирован с диагнозом: множественные осколочные ранения", - сказал Василенко. По его словам, погибших в результате обстрела нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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2024

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия