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Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке

Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке - РИА Новости, 07.09.2024

Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке

По меньшей мере шесть человек, включая ребенка, ранены в субботу при обстреле ВСУ больницы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:08

2024-09-07T12:08

2024-09-07T14:56

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

иван приходько

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, включая ребенка, ранены в субботу при обстреле ВСУ больницы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее Приходько сообщал о трех раненых мирных жителях в результате "прицельного удара" ВСУ по центру Горловки."Опять кассеты по центру. Все в стиле фашистов. На этот раз детская больница. Пять человек ранено. Среди них несовершеннолетняя девочка", - написал мэр города в Telegram-канале. Позднее мэр сообщил, что число раненых возросло до шести.По его словам, на месте работают службы.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, происшествия, иван приходько, донецкая народная республика