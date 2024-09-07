Рейтинг@Mail.ru
Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 07.09.2024 (обновлено: 14:56 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/obstrel-1971247330.html
Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке
Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке - РИА Новости, 07.09.2024
Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке
По меньшей мере шесть человек, включая ребенка, ранены в субботу при обстреле ВСУ больницы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:08
2024-09-07T14:56
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
иван приходько
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971277550_2:0:1273:715_1920x0_80_0_0_685d7dcfb09fe81143ee496ca49ea0aa.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, включая ребенка, ранены в субботу при обстреле ВСУ больницы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее Приходько сообщал о трех раненых мирных жителях в результате "прицельного удара" ВСУ по центру Горловки."Опять кассеты по центру. Все в стиле фашистов. На этот раз детская больница. Пять человек ранено. Среди них несовершеннолетняя девочка", - написал мэр города в Telegram-канале. Позднее мэр сообщил, что число раненых возросло до шести.По его словам, на месте работают службы.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971277550_161:0:1114:715_1920x0_80_0_0_13b2c86894aa75f4d30712b966eb376e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, происшествия, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке

Мэр Приходько: шесть человек пострадали при обстреле больницы в центре Горловки

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами. 7 сентября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами. 7 сентября 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, включая ребенка, ранены в субботу при обстреле ВСУ больницы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее Приходько сообщал о трех раненых мирных жителях в результате "прицельного удара" ВСУ по центру Горловки.
"Опять кассеты по центру. Все в стиле фашистов. На этот раз детская больница. Пять человек ранено. Среди них несовершеннолетняя девочка", - написал мэр города в Telegram-канале. Позднее мэр сообщил, что число раненых возросло до шести.
По его словам, на месте работают службы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаПроисшествияИван ПриходькоДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала