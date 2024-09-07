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Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке
Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке - РИА Новости, 07.09.2024
Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке
По меньшей мере шесть человек, включая ребенка, ранены в субботу при обстреле ВСУ больницы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:08
2024-09-07T12:08
2024-09-07T14:56
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горловка
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, включая ребенка, ранены в субботу при обстреле ВСУ больницы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее Приходько сообщал о трех раненых мирных жителях в результате "прицельного удара" ВСУ по центру Горловки."Опять кассеты по центру. Все в стиле фашистов. На этот раз детская больница. Пять человек ранено. Среди них несовершеннолетняя девочка", - написал мэр города в Telegram-канале. Позднее мэр сообщил, что число раненых возросло до шести.По его словам, на месте работают службы.
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горловка, происшествия, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
Шесть человек пострадали при обстреле больницы в Горловке
Мэр Приходько: шесть человек пострадали при обстреле больницы в центре Горловки