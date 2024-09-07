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ВСУ ударили по Каховке кассетными боеприпасами, сообщил источник
ВСУ ударили по Каховке кассетными боеприпасами, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2024
ВСУ ударили по Каховке кассетными боеприпасами, сообщил источник
При ударе украинской армии кассетными боеприпасами по городу Каховка в Херсонской области ранения получили шесть мирных жителей, всего за сутки украинская армия РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:38
2024-09-07T11:38
2024-09-07T11:38
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. При ударе украинской армии кассетными боеприпасами по городу Каховка в Херсонской области ранения получили шесть мирных жителей, всего за сутки украинская армия провела 45 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по автотранспортному предприятию в Каховке, в результате обстрела ранения получили шесть человек. Всего в течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 22 удара были нанесены ВСУ ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 6 населенных пунктов области: Новая Каховка, Каховка, Новая Маячка, Ольгинка, Алешки, Старая Маячка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Происшествия
ВСУ ударили по Каховке кассетными боеприпасами, сообщил источник
При ударе ВСУ кассетными боеприпасами по Каховке пострадали шесть мирных жителей