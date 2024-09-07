https://ria.ru/20240907/obstrel-1971237115.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.09.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили в субботу утром девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T10:54

2024-09-07T10:54

2024-09-07T10:54

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

нато

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу утром девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.00 - н.п. Курахово - г. Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм… 8.35 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 мм… 9.30 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 мм… 9.50 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Также обстрелу подверглась Горловка, по которой с 8.35 до 10.35 ВСУ выпустили семь снарядов "натовского" калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, сцкк, нато, происшествия, донецкая народная республика