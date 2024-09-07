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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.09.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили в субботу утром девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T10:54
2024-09-07T10:54
2024-09-07T10:54
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в субботу утром девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.00 - н.п. Курахово - г. Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм… 8.35 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 мм… 9.30 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 мм… 9.50 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Также обстрелу подверглась Горловка, по которой с 8.35 до 10.35 ВСУ выпустили семь снарядов "натовского" калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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донецк, петровский район, сцкк, нато, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Донецку