https://ria.ru/20240907/obrazovanie-1971253032.html

Москва стремительно повышает качество образования, заявил Путин

Москва стремительно повышает качество образования, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024

Москва стремительно повышает качество образования, заявил Путин

Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности образования для граждан города, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:56

2024-09-07T12:56

2024-09-07T13:49

общество

москва

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности образования для граждан города, заявил президент России Владимир Путин."Чтобы молодые москвичи могли сделать успешную карьеру на столичных заводах и в инжиниринговых центрах, Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности для получения среднего профессионального образования", - сказал глава государства в ходе поздравления с Днем города.Путин отметил, что ремонтируются все существующие и создаются новые мастерские и лаборатории, также обновляется содержание образовательных программ, повышается доступность обучения."В этом году, например, для выпускников 9-х классов в московских колледжах дополнительно открыто 16 тысяч бюджетных мест. То есть практически на каждое направление можно было поступать без конкурса", - заключил президент.

https://ria.ru/20240906/peskov-1971173177.html

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общество, москва, владимир путин, россия