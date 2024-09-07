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Москва стремительно повышает качество образования, заявил Путин
Москва стремительно повышает качество образования, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Москва стремительно повышает качество образования, заявил Путин
Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности образования для граждан города, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:56
2024-09-07T12:56
2024-09-07T13:49
общество
москва
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности образования для граждан города, заявил президент России Владимир Путин."Чтобы молодые москвичи могли сделать успешную карьеру на столичных заводах и в инжиниринговых центрах, Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности для получения среднего профессионального образования", - сказал глава государства в ходе поздравления с Днем города.Путин отметил, что ремонтируются все существующие и создаются новые мастерские и лаборатории, также обновляется содержание образовательных программ, повышается доступность обучения."В этом году, например, для выпускников 9-х классов в московских колледжах дополнительно открыто 16 тысяч бюджетных мест. То есть практически на каждое направление можно было поступать без конкурса", - заключил президент.
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общество, москва, владимир путин, россия
Общество, Москва, Владимир Путин, Россия
Москва стремительно повышает качество образования, заявил Путин
Путин: Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности образования
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности образования для граждан города, заявил президент России Владимир Путин.
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"Чтобы молодые москвичи могли сделать успешную карьеру на столичных заводах и в инжиниринговых центрах, Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности для получения среднего профессионального образования", - сказал глава государства в ходе поздравления с Днем города.
Путин отметил, что ремонтируются все существующие и создаются новые мастерские и лаборатории, также обновляется содержание образовательных программ, повышается доступность обучения.
"В этом году, например, для выпускников 9-х классов в московских колледжах дополнительно открыто 16 тысяч бюджетных мест. То есть практически на каждое направление можно было поступать без конкурса", - заключил президент.