Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/myaso-1971240432.html
Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет
Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет - РИА Новости, 07.09.2024
Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет
Россия в январе-августе текущего года нарастила закупки мяса из Бразилии до максимальных за пять лет 269 миллионов долларов, следует из данных бразильской... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:14
2024-09-07T11:14
экономика
бразилия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102818/41/1028184151_0:120:2000:1245_1920x0_80_0_0_f7b668a32d4c19cdd733d1804a286fef.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия в январе-августе текущего года нарастила закупки мяса из Бразилии до максимальных за пять лет 269 миллионов долларов, следует из данных бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Согласно данным ведомства, Бразилия поставила в нашу страну за восемь месяцев текущего года мяса на 269 миллионов долларов, что больше экспорта за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза. Это стало максимальным объемом с 2019 года, когда российские компании закупили этой бразильской продукции на 294 миллиона долларов. В основном Россия ввозила в текущем году из Бразилии мясо крупного рогатого скота, увеличив его закупки почти на 40% - до 169 миллионов долларов. Одновременно спрос на мясо домашней птицы и субпродукты из нее подскочил в 1,5 раза - до 71 миллиона долларов. Вдвое вырос ввоз субпродуктов из мяса животных - до 22 миллионов долларов, а в 2,4 раза - свинины, до 7 миллионов долларов. Импорт из Бразилии вырос одновременно с производством внутри страны. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, производство мяса домашней птицы и субпродуктов в первом полугодии текущего года увеличилось на 0,8% - до 2,6 миллиона тонн, свинины - на 6,4%, до 1,8 миллиона тонн, а говядины - на 7,1%, до 207,2 тысячи тонн.
https://ria.ru/20240612/boliviya-1952346792.html
https://ria.ru/20240430/myaso-1943102032.html
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102818/41/1028184151_92:0:1909:1363_1920x0_80_0_0_ba0875abbd9c9eae5f4cdaf09df31c93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, бразилия, россия
Экономика, Бразилия, Россия
Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет

Россия в январе - августе нарастила закупки мяса из Бразилии до 269 млн долл

© AP Photo / Dario Lopez-MillsРабочие на мясокомбинате в Сан-Паулу, Бразилия
Рабочие на мясокомбинате в Сан-Паулу, Бразилия - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Рабочие на мясокомбинате в Сан-Паулу, Бразилия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия в январе-августе текущего года нарастила закупки мяса из Бразилии до максимальных за пять лет 269 миллионов долларов, следует из данных бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Согласно данным ведомства, Бразилия поставила в нашу страну за восемь месяцев текущего года мяса на 269 миллионов долларов, что больше экспорта за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза. Это стало максимальным объемом с 2019 года, когда российские компании закупили этой бразильской продукции на 294 миллиона долларов.
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Боливия предложила России начать экспорт вяленого мяса ламы
12 июня, 12:29
В основном Россия ввозила в текущем году из Бразилии мясо крупного рогатого скота, увеличив его закупки почти на 40% - до 169 миллионов долларов.
Одновременно спрос на мясо домашней птицы и субпродукты из нее подскочил в 1,5 раза - до 71 миллиона долларов. Вдвое вырос ввоз субпродуктов из мяса животных - до 22 миллионов долларов, а в 2,4 раза - свинины, до 7 миллионов долларов.
Импорт из Бразилии вырос одновременно с производством внутри страны. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, производство мяса домашней птицы и субпродуктов в первом полугодии текущего года увеличилось на 0,8% - до 2,6 миллиона тонн, свинины - на 6,4%, до 1,8 миллиона тонн, а говядины - на 7,1%, до 207,2 тысячи тонн.
Отдел свежего мяса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Названы главные поставщики мяса в Россию по итогам 2023 года
30 апреля, 07:02
 
ЭкономикаБразилияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала