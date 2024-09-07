https://ria.ru/20240907/myaso-1971240432.html

Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет

Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет - РИА Новости, 07.09.2024

Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет

Россия в январе-августе текущего года нарастила закупки мяса из Бразилии до максимальных за пять лет 269 миллионов долларов, следует из данных бразильской... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:14

2024-09-07T11:14

2024-09-07T11:14

экономика

бразилия

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия в январе-августе текущего года нарастила закупки мяса из Бразилии до максимальных за пять лет 269 миллионов долларов, следует из данных бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Согласно данным ведомства, Бразилия поставила в нашу страну за восемь месяцев текущего года мяса на 269 миллионов долларов, что больше экспорта за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза. Это стало максимальным объемом с 2019 года, когда российские компании закупили этой бразильской продукции на 294 миллиона долларов. В основном Россия ввозила в текущем году из Бразилии мясо крупного рогатого скота, увеличив его закупки почти на 40% - до 169 миллионов долларов. Одновременно спрос на мясо домашней птицы и субпродукты из нее подскочил в 1,5 раза - до 71 миллиона долларов. Вдвое вырос ввоз субпродуктов из мяса животных - до 22 миллионов долларов, а в 2,4 раза - свинины, до 7 миллионов долларов. Импорт из Бразилии вырос одновременно с производством внутри страны. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, производство мяса домашней птицы и субпродуктов в первом полугодии текущего года увеличилось на 0,8% - до 2,6 миллиона тонн, свинины - на 6,4%, до 1,8 миллиона тонн, а говядины - на 7,1%, до 207,2 тысячи тонн.

https://ria.ru/20240612/boliviya-1952346792.html

https://ria.ru/20240430/myaso-1943102032.html

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экономика, бразилия, россия