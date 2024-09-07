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На выборах в Москве отбили 200 компьютерных атак
На выборах в Москве отбили 200 компьютерных атак - РИА Новости, 07.09.2024
На выборах в Москве отбили 200 компьютерных атак
Двести компьютерных атак отбито на выборах в Москве по итогам двух дней голосования, система онлайн-голосования работает штатно, сообщил журналистам заместитель РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T21:46
2024-09-07T21:46
2024-09-07T21:46
политика
москва
александр асафов
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Двести компьютерных атак отбито на выборах в Москве по итогам двух дней голосования, система онлайн-голосования работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов. "В дистанционном электронном голосовании нет никаких аномалий. Наблюдатели, соответственно, ведут наблюдение за всеми этапами голосования, система работает штатно, несмотря на то, что, конечно, предпринимаются атаки. И вот технические специалисты сообщали о том, что заблокировано 200 компьютерных атак", - отметил Асафов. Он добавил, что подозрения на вредоносную активность наблюдались с более 2,7 тысяч IP-адресов. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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РИА Новости
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политика, москва, александр асафов, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Александр Асафов, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
На выборах в Москве отбили 200 компьютерных атак
На выборах в Москве за два дня отбили 200 компьютерных атак
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Двести компьютерных атак отбито на выборах в Москве по итогам двух дней голосования, система онлайн-голосования работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.
"В дистанционном электронном голосовании нет никаких аномалий. Наблюдатели, соответственно, ведут наблюдение за всеми этапами голосования, система работает штатно, несмотря на то, что, конечно, предпринимаются атаки. И вот технические специалисты сообщали о том, что заблокировано 200 компьютерных атак", - отметил Асафов.
Он добавил, что подозрения на вредоносную активность наблюдались с более 2,7 тысяч IP-адресов.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы
, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.