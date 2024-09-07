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На выборах в Москве отбили 200 компьютерных атак

На выборах в Москве отбили 200 компьютерных атак - РИА Новости, 07.09.2024

На выборах в Москве отбили 200 компьютерных атак

Двести компьютерных атак отбито на выборах в Москве по итогам двух дней голосования, система онлайн-голосования работает штатно, сообщил журналистам заместитель РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T21:46

2024-09-07T21:46

2024-09-07T21:46

политика

москва

александр асафов

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Двести компьютерных атак отбито на выборах в Москве по итогам двух дней голосования, система онлайн-голосования работает штатно, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов. "В дистанционном электронном голосовании нет никаких аномалий. Наблюдатели, соответственно, ведут наблюдение за всеми этапами голосования, система работает штатно, несмотря на то, что, конечно, предпринимаются атаки. И вот технические специалисты сообщали о том, что заблокировано 200 компьютерных атак", - отметил Асафов. Он добавил, что подозрения на вредоносную активность наблюдались с более 2,7 тысяч IP-адресов. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, александр асафов, московская городская дума, выборы в россии — 2024