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На выборах в Москве проголосовали более 2,6 миллиона человек
На выборах в Москве проголосовали более 2,6 миллиона человек - РИА Новости, 07.09.2024
На выборах в Москве проголосовали более 2,6 миллиона человек
Более 2,6 миллионов человек проголосовали на выборах в Москве к концу второго дня голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T21:11
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 2,6 миллионов человек проголосовали на выборах в Москве к концу второго дня голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "Всего проголосовало более 2,6 миллионов москвичей, из них онлайн проголосовало более 2,2 миллионов москвичей", – отметил Ковалев. Как уточнила член Московской городской избирательной комиссии Рима Кузнецова, путем дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свои голоса отдали 2 531 842 избирателя. "На выборах муниципальных депутатов на территории ТиНАО и района Куркино приняли участие в голосовании 176 472 избирателя, из них предпочли получить бумажный бюллетень 3 621 избиратель. Путем ДЭГ проголосовали 172 851 избиратель", – добавила она. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи выбирают депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также голосуют за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 воскресенья.
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политика, москва, рим, тинао, московская городская избирательная комиссия, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Рим, ТиНАО, Московская городская избирательная комиссия, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
На выборах в Москве проголосовали более 2,6 миллиона человек
На выборах в Москве за два дня проголосовали более 2,6 миллиона человек