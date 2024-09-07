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Явка на выборах в Москве превысила 33 процента - РИА Новости, 07.09.2024
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20:28 07.09.2024 (обновлено: 20:46 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/moskva-1971323739.html
Явка на выборах в Москве превысила 33 процента
Явка на выборах в Москве превысила 33 процента - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах в Москве превысила 33 процента
Явка на выборы в Москве по итогам второго дня составила 33,6%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:28
2024-09-07T20:46
политика
москва
александр асафов
выборы в россии — 2024
московская городская дума
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Явка на выборы в Москве по итогам второго дня составила 33,6%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов."На прошлых выборах в Мосгордуму явка составила 21,77 процента, это порядка полутора миллионов избирателей. И мы видим, что благодаря разным способам волеизъявления количество увеличилось значительно. Я, конечно, гуманитарий, но мне кажется, что около 33,6 процента. Мы видим, очевидно, прирост", – отметил Асафов.Он добавил, что увеличение явки на выборы связано с повышением удобства электоральных процессов.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, александр асафов, выборы в россии — 2024, московская городская дума
Политика, Москва, Александр Асафов, Выборы в России — 2024, Московская городская дума
Явка на выборах в Москве превысила 33 процента

Явка на выборах в Москве по итогам второго дня голосования составила 33,6%

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Явка на выборы в Москве по итогам второго дня составила 33,6%, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.
"На прошлых выборах в Мосгордуму явка составила 21,77 процента, это порядка полутора миллионов избирателей. И мы видим, что благодаря разным способам волеизъявления количество увеличилось значительно. Я, конечно, гуманитарий, но мне кажется, что около 33,6 процента. Мы видим, очевидно, прирост", – отметил Асафов.
Он добавил, что увеличение явки на выборы связано с повышением удобства электоральных процессов.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаМоскваАлександр АсафовВыборы в России — 2024Московская городская дума
 
 
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