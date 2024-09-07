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Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин - РИА Новости, 07.09.2024
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14:26 07.09.2024 (обновлено: 14:48 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/moskva-1971270899.html
Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин
Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин - РИА Новости, 07.09.2024
Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин
Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, в кинопарке Москино за год работы снято порядка полусотни фильмов, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:26
2024-09-07T14:48
москва
голливуд
сергей собянин
москино
зарядье
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, в кинопарке Москино за год работы снято порядка полусотни фильмов, заявил мэр города Сергей Собянин. "Мы тоже сегодня соревнуемся с Голливудом, ставим себе задачи создать площадку мирового уровня. Она сегодня уже с точки зрения натурных площадок, их количества и качества, я думаю, уже одна из лучших в мире", - сказал Собянин, рассказывая о кинопарке. Мэр столицы подчеркнул, что это только первый этап, впереди ещё две очереди. Сейчас в кинопарке работает 18 площадок, во второй очереди ожидается 20 площадок и 26 - в третьей. При этом в кинопарке уже активно снимаются отечественные проекты. "От желающих работать там нет отбоя, действительно там все заполнено. Уже сегодня за год мы сняли где-то полсотни различных кинопроектов", - отметил Собянин. Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в "Зарядье" принимают участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.
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москва, голливуд, сергей собянин, москино, зарядье
Москва, Голливуд, Сергей Собянин, Москино, Зарядье
Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин

Собянин: Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии открытия новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. 7 сентября 2024
Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии открытия новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии открытия новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. 7 сентября 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, в кинопарке Москино за год работы снято порядка полусотни фильмов, заявил мэр города Сергей Собянин.
"Мы тоже сегодня соревнуемся с Голливудом, ставим себе задачи создать площадку мирового уровня. Она сегодня уже с точки зрения натурных площадок, их количества и качества, я думаю, уже одна из лучших в мире", - сказал Собянин, рассказывая о кинопарке.
Мэр столицы подчеркнул, что это только первый этап, впереди ещё две очереди. Сейчас в кинопарке работает 18 площадок, во второй очереди ожидается 20 площадок и 26 - в третьей. При этом в кинопарке уже активно снимаются отечественные проекты.
"От желающих работать там нет отбоя, действительно там все заполнено. Уже сегодня за год мы сняли где-то полсотни различных кинопроектов", - отметил Собянин.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в "Зарядье" принимают участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.
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