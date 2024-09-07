https://ria.ru/20240907/moskva-1971270899.html
Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин
Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин - РИА Новости, 07.09.2024
Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин
Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, в кинопарке Москино за год работы снято порядка полусотни фильмов, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:26
2024-09-07T14:26
2024-09-07T14:48
москва
голливуд
сергей собянин
москино
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971275444_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_708f06fd64ffcbedc94a3ad4b705c859.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, в кинопарке Москино за год работы снято порядка полусотни фильмов, заявил мэр города Сергей Собянин. "Мы тоже сегодня соревнуемся с Голливудом, ставим себе задачи создать площадку мирового уровня. Она сегодня уже с точки зрения натурных площадок, их количества и качества, я думаю, уже одна из лучших в мире", - сказал Собянин, рассказывая о кинопарке. Мэр столицы подчеркнул, что это только первый этап, впереди ещё две очереди. Сейчас в кинопарке работает 18 площадок, во второй очереди ожидается 20 площадок и 26 - в третьей. При этом в кинопарке уже активно снимаются отечественные проекты. "От желающих работать там нет отбоя, действительно там все заполнено. Уже сегодня за год мы сняли где-то полсотни различных кинопроектов", - отметил Собянин. Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в "Зарядье" принимают участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20240907/sobjanin-1971258981.html
москва
голливуд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971275444_174:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_3ea481f893d5b66f975c779e372bf514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, голливуд, сергей собянин, москино, зарядье
Москва, Голливуд, Сергей Собянин, Москино, Зарядье
Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин
Собянин: Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, в кинопарке Москино за год работы снято порядка полусотни фильмов, заявил мэр города Сергей Собянин.
"Мы тоже сегодня соревнуемся с Голливудом, ставим себе задачи создать площадку мирового уровня. Она сегодня уже с точки зрения натурных площадок, их количества и качества, я думаю, уже одна из лучших в мире", - сказал Собянин, рассказывая о кинопарке.
Мэр столицы подчеркнул, что это только первый этап, впереди ещё две очереди. Сейчас в кинопарке работает 18 площадок, во второй очереди ожидается 20 площадок и 26 - в третьей. При этом в кинопарке уже активно снимаются отечественные проекты.
"От желающих работать там нет отбоя, действительно там все заполнено. Уже сегодня за год мы сняли где-то полсотни различных кинопроектов", - отметил Собянин.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в "Зарядье" принимают участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.