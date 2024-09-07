https://ria.ru/20240907/moskva-1971270899.html

Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин

Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин - РИА Новости, 07.09.2024

Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, заявил Собянин

Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, в кинопарке Москино за год работы снято порядка полусотни фильмов, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:26

2024-09-07T14:26

2024-09-07T14:48

москва

голливуд

сергей собянин

москино

зарядье

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва соревнуется с Голливудом в киносъемках, в кинопарке Москино за год работы снято порядка полусотни фильмов, заявил мэр города Сергей Собянин. "Мы тоже сегодня соревнуемся с Голливудом, ставим себе задачи создать площадку мирового уровня. Она сегодня уже с точки зрения натурных площадок, их количества и качества, я думаю, уже одна из лучших в мире", - сказал Собянин, рассказывая о кинопарке. Мэр столицы подчеркнул, что это только первый этап, впереди ещё две очереди. Сейчас в кинопарке работает 18 площадок, во второй очереди ожидается 20 площадок и 26 - в третьей. При этом в кинопарке уже активно снимаются отечественные проекты. "От желающих работать там нет отбоя, действительно там все заполнено. Уже сегодня за год мы сняли где-то полсотни различных кинопроектов", - отметил Собянин. Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в "Зарядье" принимают участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.

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москва

голливуд

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москва, голливуд, сергей собянин, москино, зарядье