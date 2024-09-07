https://ria.ru/20240907/moskva-1971258213.html

Путин назвал Москву символом и оплотом государственности России

Путин назвал Москву символом и оплотом государственности России - РИА Новости, 07.09.2024

Путин назвал Москву символом и оплотом государственности России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва - город герой и труженик, символ и оплот государственности России. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:25

2024-09-07T13:25

2024-09-07T14:50

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва - город герой и труженик, символ и оплот государственности России. "(Москва - ред.) - это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240620/putin-1954364208.html

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россия, москва, владимир путин