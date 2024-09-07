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Путин назвал Москву символом и оплотом государственности России - РИА Новости, 07.09.2024
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13:25 07.09.2024 (обновлено: 14:50 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/moskva-1971258213.html
Путин назвал Москву символом и оплотом государственности России
Путин назвал Москву символом и оплотом государственности России - РИА Новости, 07.09.2024
Путин назвал Москву символом и оплотом государственности России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва - город герой и труженик, символ и оплот государственности России. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:25
2024-09-07T14:50
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва - город герой и труженик, символ и оплот государственности России. "(Москва - ред.) - это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240620/putin-1954364208.html
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россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Путин назвал Москву символом и оплотом государственности России

Путин: Москва - город герой и труженик, символ и оплот государственности России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПраздничное украшение Москвы в честь Дня города
Праздничное украшение Москвы в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Праздничное украшение Москвы в честь Дня города
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва - город герой и труженик, символ и оплот государственности России.
"(Москва - ред.) - это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
России незачем бояться, заявил Путин
20 июня, 19:28
 
РоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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