https://ria.ru/20240907/moskva-1971253134.html
Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий
Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий - РИА Новости, 07.09.2024
Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий
Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:58
2024-09-07T12:58
2024-09-07T13:50
москва
технологии
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971230631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca73399cd4f160ba5bff83deea8a64ce.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин."Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов", - сказал он в ходе поздравления с Днем города на торжественном концерте в "Зарядье".
https://ria.ru/20240907/starovojt-1971227348.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971230631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_669dba959f3ceb04281c8f460542acec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, технологии, владимир путин, россия
Москва, Технологии, Владимир Путин, Россия
Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий
Путин: Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий