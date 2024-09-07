https://ria.ru/20240907/moskva-1971253134.html

Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий

Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий - РИА Новости, 07.09.2024

Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий

Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:58

2024-09-07T12:58

2024-09-07T13:50

москва

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин."Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов", - сказал он в ходе поздравления с Днем города на торжественном концерте в "Зарядье".

https://ria.ru/20240907/starovojt-1971227348.html

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москва, технологии, владимир путин, россия