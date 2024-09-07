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Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий - РИА Новости, 07.09.2024
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12:58 07.09.2024 (обновлено: 13:50 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/moskva-1971253134.html
Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий
Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий - РИА Новости, 07.09.2024
Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий
Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:58
2024-09-07T13:50
москва
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин."Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов", - сказал он в ходе поздравления с Днем города на торжественном концерте в "Зарядье".
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москва, технологии, владимир путин, россия
Москва, Технологии, Владимир Путин, Россия
Путин назвал Москву важным центром развития беспилотных технологий

Путин: Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПраздничное украшение Москвы в честь Дня города
Праздничное украшение Москвы в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Праздничное украшение Москвы в честь Дня города
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов", - сказал он в ходе поздравления с Днем города на торжественном концерте в "Зарядье".
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