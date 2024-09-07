https://ria.ru/20240907/moskva-1971227910.html
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Собянин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 07.09.2024
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что Москва помогает пострадавшим регионам, продолжая развиваться сложностям и... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:43
2024-09-07T09:43
2024-09-07T09:43
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что Москва помогает пострадавшим регионам, продолжая развиваться сложностям и проблемам вопреки. "Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города. Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик, город детского смеха и мудрости убеленных седин, город великих свершений и тихого семейного счастья, город-родной дом для миллионов людей. Во все времена Москва была и остается надежным оплотом России, и в наши дни москвичи сражаются на передовой, москвичи трудятся на военных заводах. Москва протянула руку помощи пострадавшим регионам. И в то же время продолжает жить и развиваться всем сложностям и проблемам вопреки", – отметил Собянин. Мэр поблагодарил москвичей за трудолюбие, мужество и стойкость, любовь к родному городу и преданность великой стране. "Желаю вам здоровья, удачи и долгих лет жизни. С праздником, друзья, с Днем рождения, Москва!" – добавил он.
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общество, москва, россия, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Собянин: Москва помогает пострадавшим регионам, продолжая развиваться вопреки
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что Москва помогает пострадавшим регионам, продолжая развиваться сложностям и проблемам вопреки.
"Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города. Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик, город детского смеха и мудрости убеленных седин, город великих свершений и тихого семейного счастья, город-родной дом для миллионов людей. Во все времена Москва была и остается надежным оплотом России, и в наши дни москвичи сражаются на передовой, москвичи трудятся на военных заводах. Москва протянула руку помощи пострадавшим регионам. И в то же время продолжает жить и развиваться всем сложностям и проблемам вопреки", – отметил Собянин.
Мэр поблагодарил москвичей за трудолюбие, мужество и стойкость, любовь к родному городу и преданность великой стране.
"Желаю вам здоровья, удачи и долгих лет жизни. С праздником, друзья, с Днем рождения, Москва!" – добавил он.