https://ria.ru/20240907/moskva-1971227910.html

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Собянин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 07.09.2024

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что Москва помогает пострадавшим регионам, продолжая развиваться сложностям и... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:43

2024-09-07T09:43

2024-09-07T09:43

общество

москва

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что Москва помогает пострадавшим регионам, продолжая развиваться сложностям и проблемам вопреки. "Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города. Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик, город детского смеха и мудрости убеленных седин, город великих свершений и тихого семейного счастья, город-родной дом для миллионов людей. Во все времена Москва была и остается надежным оплотом России, и в наши дни москвичи сражаются на передовой, москвичи трудятся на военных заводах. Москва протянула руку помощи пострадавшим регионам. И в то же время продолжает жить и развиваться всем сложностям и проблемам вопреки", – отметил Собянин. Мэр поблагодарил москвичей за трудолюбие, мужество и стойкость, любовь к родному городу и преданность великой стране. "Желаю вам здоровья, удачи и долгих лет жизни. С праздником, друзья, с Днем рождения, Москва!" – добавил он.

https://ria.ru/20240906/moskva-1971024678.html

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общество, москва, россия, сергей собянин