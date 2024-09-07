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Морпехи в Курской области уничтожили взвод пехоты ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 07.09.2024 (обновлено: 09:02 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/morpekhi-1971216123.html
Морпехи в Курской области уничтожили взвод пехоты ВСУ
Морпехи в Курской области уничтожили взвод пехоты ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
Морпехи в Курской области уничтожили взвод пехоты ВСУ
Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота у села Внезапное Курской области практически полностью уничтожили взвод украинской пехоты, при этом... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:04
2024-09-07T09:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
вооруженные силы украины
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КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота у села Внезапное Курской области практически полностью уничтожили взвод украинской пехоты, при этом единственных троих выживших украинских солдат морпехи взяли в плен и допросили, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.Кадры с допросом троих выживших украинских пехотинцев переданы в распоряжение РИА Новости."Морпехи из 155-й бригады ТОФ у села Внезапное в Курской области более чем на 90% уничтожили целый взвод украинской пехоты. От взвода осталось лишь трое выживших, и все они были взяты в плен. На допросе украинский военнопленный показал, что единственной поставленной перед ними их командованием задачей было "просто находиться" в Курской области", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240907/kiev-1971214639.html
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Допрос пленных пехотинцев ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота у села Внезапное Курской области практически полностью уничтожили взвод украинской пехоты. Как сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства, единственных троих выживших украинских солдат морпехи взяли в плен и допросили.
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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Морпехи в Курской области уничтожили взвод пехоты ВСУ

Морпехи ТОФ в Курской области уничтожили взвод ВСУ, трое солдат взяты в плен

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КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота у села Внезапное Курской области практически полностью уничтожили взвод украинской пехоты, при этом единственных троих выживших украинских солдат морпехи взяли в плен и допросили, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Кадры с допросом троих выживших украинских пехотинцев переданы в распоряжение РИА Новости.
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"Морпехи из 155-й бригады ТОФ у села Внезапное в Курской области более чем на 90% уничтожили целый взвод украинской пехоты. От взвода осталось лишь трое выживших, и все они были взяты в плен. На допросе украинский военнопленный показал, что единственной поставленной перед ними их командованием задачей было "просто находиться" в Курской области", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинТихоокеанский флот ВМФ РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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