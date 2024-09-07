https://ria.ru/20240907/morpekhi-1971216123.html

Морпехи в Курской области уничтожили взвод пехоты ВСУ

Морпехи в Курской области уничтожили взвод пехоты ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024

Морпехи в Курской области уничтожили взвод пехоты ВСУ

Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота у села Внезапное Курской области практически полностью уничтожили взвод украинской пехоты, при этом... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:04

2024-09-07T07:04

2024-09-07T09:02

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

тихоокеанский флот вмф россии

вооруженные силы украины

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КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота у села Внезапное Курской области практически полностью уничтожили взвод украинской пехоты, при этом единственных троих выживших украинских солдат морпехи взяли в плен и допросили, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.Кадры с допросом троих выживших украинских пехотинцев переданы в распоряжение РИА Новости."Морпехи из 155-й бригады ТОФ у села Внезапное в Курской области более чем на 90% уничтожили целый взвод украинской пехоты. От взвода осталось лишь трое выживших, и все они были взяты в плен. На допросе украинский военнопленный показал, что единственной поставленной перед ними их командованием задачей было "просто находиться" в Курской области", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240907/kiev-1971214639.html

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Допрос пленных пехотинцев ВСУ в Курской области Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота у села Внезапное Курской области практически полностью уничтожили взвод украинской пехоты. Как сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства, единственных троих выживших украинских солдат морпехи взяли в плен и допросили. 2024-09-07T07:04 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф