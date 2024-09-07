https://ria.ru/20240907/moldaviya-1971286708.html

Молдавская митрополия призвала власти прекратить давление на церковь

Молдавская митрополия призвала власти прекратить давление на церковь - РИА Новости, 07.09.2024

Молдавская митрополия призвала власти прекратить давление на церковь

Молдавская митрополия обвинила власти республики в давлении и моральных пытках, призвав избегать подстрекательств к ненависти, заявил митрополит Владимир. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:34

2024-09-07T15:34

2024-09-07T15:34

религия

молдавия

украина

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

майя санду

русская православная церковь

румынская православная церковь

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КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Молдавская митрополия обвинила власти республики в давлении и моральных пытках, призвав избегать подстрекательств к ненависти, заявил митрополит Владимир. В конце августа депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии. Молдавский президент Майя Санду в пятницу заявила, что у властей нет подобных намерений. "Мы обращаемся к государственным властям с призывом прекратить моральные пытки Церкви. В противном случае, если эти гонения не прекратятся, мы обязуемся поставить вас лицом к лицу с праведными людьми Молдовы, чтобы вы могли объяснить им, почему вы с такой яростью нападаете на Церковь нашего народа. Мы призываем к спокойствию и проницательности в подходе к таким деликатным темам и призываем всех, кто участвует в общественной жизни, способствовать диалогу и взаимопониманию, избегая тем самым любых форм подстрекательства к ненависти или разногласиям", - говорится в заявлении митрополита Владимира, опубликованного на сайте митрополии. По его словам, слова депутата о возможном запрете церкви противоречат законам Молдавии, согласно которому все граждане имею право выражать свое религиозное сознание. Митрополит Владимир отметил, что повторение украинского сценария представляет собой акт религиозной нетерпимости, проявляющийся в публичном пространстве. "Мы глубоко возмущены позицией некоторых государственных учреждений, занимающихся запугиванием священников. К священникам на дом приходят представители правоохранительных органов и заставляют подписывать различные непонятные заявления. Некоторые иерархи и служители были задержаны на пограничных переходах и подвергнуты тщательному обыску без всяких оснований. Сегодня на Церковь ощущается такое же давление, как и в советский период. Церкви и ее служителям угрожают все больше и больше", - добавил митрополит. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20240906/moldaviya-1971192567.html

https://ria.ru/20240829/tserkov-1969339884.html

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