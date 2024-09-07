Власти Молдавии не хотят разрешать конфликт в ПМР, считает эксперт
Политолог: власти Молдавии заморозили конфликт в ПМР и не хотят разрешать
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 сен — РИА Новости. Власти Молдавии фактически заморозили переговорный процесс с Тирасполем, поскольку они не заинтересованы в разрешении конфликта, заявил политолог Борис Шаповалов.
"Сегодняшние власти Молдавии не заинтересованы в разрешении конфликта, который длится уже более 30 лет, иначе они искали бы подходы для решения застарелой проблемы. Уже примерно четыре года переговорный процесс между молдавскими властями и приднестровского региона заморожен. Появившееся в последнее время высказывание части молдавских политиков о том, что можно вступить в ЕС и без Приднестровья", - заявил Шаповалов журналистам.
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По его словам, государственники всегда должны выступать за сохранение республики в ее международно признанных границах.
"Скажем честно, заинтересованности в реальном, справедливом разрешении конфликта, с учетом интересов жителей Приднестровья, сегодня не видно. С молдавской стороны идет попытка давления, попытка экономического ограничения Приднестровья, попытка вызвать дестабилизирующие факторы в социальной жизни приднестровцев - все это наблюдается", - пояснил эксперт.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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