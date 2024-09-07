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Мишустин одобрил соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб - РИА Новости, 07.09.2024
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16:26 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/mishustin-1971296731.html
Мишустин одобрил соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб
Мишустин одобрил соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб - РИА Новости, 07.09.2024
Мишустин одобрил соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:26
2024-09-07T16:26
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств-участников СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ "О международных договорах России" одобрить представленный Минюстом РФ согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с государствами-участниками Содружества Независимых Государств проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств СНГ", - говорится в распоряжении. Отмечается, что соглашение "целесообразно подписать" на заседании Совета глав правительств СНГ.
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россия, михаил мишустин, снг
Россия, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин одобрил соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб

Мишустин одобрил соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб СНГ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств-участников СНГ.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ "О международных договорах России" одобрить представленный Минюстом РФ согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с государствами-участниками Содружества Независимых Государств проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств СНГ", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что соглашение "целесообразно подписать" на заседании Совета глав правительств СНГ.
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