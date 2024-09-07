https://ria.ru/20240907/mishustin-1971296731.html

Мишустин одобрил соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб

Мишустин одобрил соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб - РИА Новости, 07.09.2024

Мишустин одобрил соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:26

2024-09-07T16:26

2024-09-07T16:26

россия

михаил мишустин

снг

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств-участников СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ "О международных договорах России" одобрить представленный Минюстом РФ согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с государствами-участниками Содружества Независимых Государств проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств СНГ", - говорится в распоряжении. Отмечается, что соглашение "целесообразно подписать" на заседании Совета глав правительств СНГ.

https://ria.ru/20240703/sng-1957089665.html

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россия, михаил мишустин, снг