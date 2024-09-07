https://ria.ru/20240907/mishustin-1971293474.html

Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства в Доминикане

Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства в Доминикане - РИА Новости, 07.09.2024

Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства в Доминикане

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении по предложению МИД РФ российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:07

2024-09-07T16:07

2024-09-07T17:12

россия

санто-доминго

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении по предложению МИД РФ российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике, следует из распоряжения правительства РФ."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике (г. Санто-Доминго)", - говорится в документе.Как указывается в документе, российскому МИД поручено установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.В настоящий момент функции дипмиссии в этой стране, а также в Гаити по совместительству осуществляет посольство России в Венесуэле.

https://ria.ru/20240906/mid-1971104923.html

россия

санто-доминго

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россия, санто-доминго, михаил мишустин