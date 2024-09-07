https://ria.ru/20240907/mishustin-1971293474.html
Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства в Доминикане
Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства в Доминикане - РИА Новости, 07.09.2024
Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства в Доминикане
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении по предложению МИД РФ российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:07
2024-09-07T16:07
2024-09-07T17:12
россия
санто-доминго
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении по предложению МИД РФ российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике, следует из распоряжения правительства РФ."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике (г. Санто-Доминго)", - говорится в документе.Как указывается в документе, российскому МИД поручено установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.В настоящий момент функции дипмиссии в этой стране, а также в Гаити по совместительству осуществляет посольство России в Венесуэле.
https://ria.ru/20240906/mid-1971104923.html
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россия, санто-доминго, михаил мишустин
Россия, Санто-Доминго, Михаил Мишустин
Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства в Доминикане
Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства России в Санто-Доминго
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении по предложению МИД РФ российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике, следует из распоряжения правительства РФ.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике (г. Санто-Доминго)", - говорится в документе.
Как указывается в документе, российскому МИД поручено установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.
В настоящий момент функции дипмиссии в этой стране, а также в Гаити по совместительству осуществляет посольство России в Венесуэле.