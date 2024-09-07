https://ria.ru/20240907/mintrans-1971237665.html
Минтранс ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки
Минтранс ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки - РИА Новости, 07.09.2024
Минтранс ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки
Минтранс РФ ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки, с Кубой и на других направлениях, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T10:57
2024-09-07T10:57
2024-09-07T10:57
африка
куба
россия
роман старовойт
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Минтранс РФ ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки, с Кубой и на других направлениях, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава министерства Роман Старовойт. Из России уже выполняются прямые рейсы на Кубу и в некоторые страны африканского континента, в частности, в Египет, Тунис, Алжир и Марокко. "Мы ведем переговоры с нашими партнерами и в Африке, и на Кубе, и на других направлениях. Здесь все зависит от спроса. Если авиакомпании видят спрос, то они, конечно, выходят на линию. Поэтому здесь вопрос изучается по конкретным странам", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжаются ли начатые в прошлом году переговоры о запуске рейсов в ряд стран Африки. Традиционным направлением для российских туристов является Египет, продолжил министр. "Здесь мы очень внимательно следим. И при возникновении спроса авиакомпании организуют либо чартерные, либо перевозки по расписанию", - заключил Старовойт. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240606/aviasoobschenie-1951014793.html
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африка, куба, россия, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Африка, Куба, Россия, Роман Старовойт, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минтранс ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки
Старовойт: Минтранс ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Минтранс РФ ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки, с Кубой и на других направлениях, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава министерства Роман Старовойт.
Из России уже выполняются прямые рейсы на Кубу и в некоторые страны африканского континента, в частности, в Египет, Тунис, Алжир и Марокко.
"Мы ведем переговоры с нашими партнерами и в Африке, и на Кубе, и на других направлениях. Здесь все зависит от спроса. Если авиакомпании видят спрос, то они, конечно, выходят на линию. Поэтому здесь вопрос изучается по конкретным странам", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжаются ли начатые в прошлом году переговоры о запуске рейсов в ряд стран Африки.
Традиционным направлением для российских туристов является Египет, продолжил министр. "Здесь мы очень внимательно следим. И при возникновении спроса авиакомпании организуют либо чартерные, либо перевозки по расписанию", - заключил Старовойт.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.