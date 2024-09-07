https://ria.ru/20240907/mina-1971285911.html
В ЛНР росгвардейцы обнаружили и обезвредили мину-сюрприз
В ЛНР росгвардейцы обнаружили и обезвредили мину-сюрприз - РИА Новости, 07.09.2024
В ЛНР росгвардейцы обнаружили и обезвредили мину-сюрприз
Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили мину-сюрприз в ЛНР, сообщили РИА Новости в управлении службы по республике. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:29
2024-09-07T15:29
2024-09-07T17:02
луганская народная республика
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безопасность
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ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили мину-сюрприз в ЛНР, сообщили РИА Новости в управлении службы по республике."При проведении инженерной разведки маршрута движения подразделений росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно, с миной-сюрпризом", — говорится в заявлении.Уточняется, что наличие взрывного устройства подтвердил служебный пес Норис."Обладает хорошим чутьем, при приближении к предмету он замер в сигнальной стойке. И не ошибся. Мы давно работаем вместе, прошли не одну командировку, он не раз меня спасал. Скоро Норису на пенсию, я его обязательно заберу", — рассказал кинолог Росгвардии. Как отметили в управлении, устройство уничтожили с помощью накладного заряда, после этого инженерное подразделение ведомства продолжило выполнять боевую задачу.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967461638.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В ЛНР росгвардейцы обнаружили и обезвредили мину-сюрприз
Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили мину-сюрприз в ЛНР
ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили мину-сюрприз в ЛНР, сообщили РИА Новости в управлении службы по республике.
"При проведении инженерной разведки маршрута движения подразделений росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно, с миной-сюрпризом", — говорится в заявлении.
Уточняется, что наличие взрывного устройства подтвердил служебный пес Норис.
"Обладает хорошим чутьем, при приближении к предмету он замер в сигнальной стойке. И не ошибся. Мы давно работаем вместе, прошли не одну командировку, он не раз меня спасал. Скоро Норису на пенсию, я его обязательно заберу", — рассказал кинолог Росгвардии.
Как отметили в управлении, устройство уничтожили с помощью накладного заряда, после этого инженерное подразделение ведомства продолжило выполнять боевую задачу.