https://ria.ru/20240907/mina-1971285911.html

В ЛНР росгвардейцы обнаружили и обезвредили мину-сюрприз

В ЛНР росгвардейцы обнаружили и обезвредили мину-сюрприз - РИА Новости, 07.09.2024

В ЛНР росгвардейцы обнаружили и обезвредили мину-сюрприз

Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили мину-сюрприз в ЛНР, сообщили РИА Новости в управлении службы по республике. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:29

2024-09-07T15:29

2024-09-07T17:02

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971284980_0:0:742:417_1920x0_80_0_0_4f0fa3e3a43803ce4cede75a6c18d70c.jpg

ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили мину-сюрприз в ЛНР, сообщили РИА Новости в управлении службы по республике."При проведении инженерной разведки маршрута движения подразделений росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно, с миной-сюрпризом", — говорится в заявлении.Уточняется, что наличие взрывного устройства подтвердил служебный пес Норис."Обладает хорошим чутьем, при приближении к предмету он замер в сигнальной стойке. И не ошибся. Мы давно работаем вместе, прошли не одну командировку, он не раз меня спасал. Скоро Норису на пенсию, я его обязательно заберу", — рассказал кинолог Росгвардии. Как отметили в управлении, устройство уничтожили с помощью накладного заряда, после этого инженерное подразделение ведомства продолжило выполнять боевую задачу.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967461638.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность