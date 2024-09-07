https://ria.ru/20240907/migranty-1971247550.html

В ЕР оценили идею запретить трудовым мигрантам привозить семьи

В ЕР оценили идею запретить трудовым мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 07.09.2024

В ЕР оценили идею запретить трудовым мигрантам привозить семьи

Инициатива ЛДПР о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ заслуживает особого внимания, это запрос избирателей, сообщил лидер думской фракции... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:12

2024-09-07T12:12

2024-09-07T13:00

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владимир васильев

леонид слуцкий (политик)

лдпр

единая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Инициатива ЛДПР о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ заслуживает особого внимания, это запрос избирателей, сообщил лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев слова которого приводят в Telegram-канале фракции. Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства РФ. "Инициатива ЛДПР, предлагающая установить запрет на въезд членов семьи иностранного гражданина, временно прибывшего на территорию РФ, который является низкоквалифицированным специалистом, и осуществляющего трудовую деятельность в нашей стране, заслуживает особого внимания. Это запрос наших избирателей", - сказал Васильев.По словам Васильева, депутаты фракции Единая Россия, с коллегами из других фракций, совместно с правительством РФ, Ассамблеей народов России и другими общественными организациями продолжат работу над законодательным регулированием этого важного вопроса - миграционной политики.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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россия, владимир васильев, леонид слуцкий (политик), лдпр, единая россия, госдума рф, общество