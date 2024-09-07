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В МВД раскрыли подробности дела арестованного преподавателя Бауманки - РИА Новости, 07.09.2024
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18:33 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/mgtu-1971311420.html
В МВД раскрыли подробности дела арестованного преподавателя Бауманки
В МВД раскрыли подробности дела арестованного преподавателя Бауманки - РИА Новости, 07.09.2024
В МВД раскрыли подробности дела арестованного преподавателя Бауманки
Уголовное дело о пропаганде ненависти и вражды, возбужденное в отношении преподавателя МГТУ имени Н.Э. Баумана Александра Нестеренко, связано с публикацией им в РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:33
2024-09-07T18:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о пропаганде ненависти и вражды, возбужденное в отношении преподавателя МГТУ имени Н.Э. Баумана Александра Нестеренко, связано с публикацией им в соцсети видео к украинской песне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее Чертановский суд Москвы арестовал Нестеренко по делу о пропаганде ненависти и вражды. "Нестеренко опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео к песне, в которой содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В МВД раскрыли подробности дела арестованного преподавателя Бауманки

Дело преподавателя Бауманки Нестеренко связано с публикацией украинского клипа

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о пропаганде ненависти и вражды, возбужденное в отношении преподавателя МГТУ имени Н.Э. Баумана Александра Нестеренко, связано с публикацией им в соцсети видео к украинской песне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее Чертановский суд Москвы арестовал Нестеренко по делу о пропаганде ненависти и вражды.
"Нестеренко опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео к песне, в которой содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц", - сказал собеседник агентства.
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