https://ria.ru/20240907/mgtu-1971311420.html

В МВД раскрыли подробности дела арестованного преподавателя Бауманки

В МВД раскрыли подробности дела арестованного преподавателя Бауманки - РИА Новости, 07.09.2024

В МВД раскрыли подробности дела арестованного преподавателя Бауманки

Уголовное дело о пропаганде ненависти и вражды, возбужденное в отношении преподавателя МГТУ имени Н.Э. Баумана Александра Нестеренко, связано с публикацией им в РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T18:33

2024-09-07T18:33

2024-09-07T18:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о пропаганде ненависти и вражды, возбужденное в отношении преподавателя МГТУ имени Н.Э. Баумана Александра Нестеренко, связано с публикацией им в соцсети видео к украинской песне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее Чертановский суд Москвы арестовал Нестеренко по делу о пропаганде ненависти и вражды. "Нестеренко опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео к песне, в которой содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240718/peterburg-1960486514.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва