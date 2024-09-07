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Мемориал покойной королеве Елизавете II появится в Лондоне - РИА Новости, 07.09.2024
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15:49 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/memorial-1971290156.html
Мемориал покойной королеве Елизавете II появится в Лондоне
Мемориал покойной королеве Елизавете II появится в Лондоне - РИА Новости, 07.09.2024
Мемориал покойной королеве Елизавете II появится в Лондоне
Мемориал покойной королеве Великобритании Елизаветы II будет располагаться в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона, подтвердило британское правительство в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:49
2024-09-07T15:49
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мемориал покойной королеве Великобритании Елизаветы II будет располагаться в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона, подтвердило британское правительство в опубликованном заявлении. "Национальный мемориал будет расположен в Сент-Джеймсском парке, в самом центре столицы, где каждый сможет почтить память покойной королевы и прикоснуться к общей истории, которой мы дорожим", - приводятся слова премьера страны Кира Стармера. Мемориал будет расположен на территории парка, прилегающей к проспекту Мэлл. Место было выбрано не случайно, поскольку проспект Мэлл, проложенный для проведения торжественных церемоний в начале XX века, имел особое значение в жизни покойной королевой, сказано в заявлении. В конце этого года начнется этап проектирования мемориала. Архитекторам, художникам и дизайнерам будет предложено представить идеи по оформлению мемориала в учрежденный для этих целей комитет. Ожидается, что финальный проект будет представлен в 2026 году - к столетию со дня рождения монарха. Кроме того, британское правительство намерено выделить средства на проекты по созданию мемориалов в честь Елизаветы II в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны состоялись в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября.
https://ria.ru/20240529/nagrada-1949036525.html
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великобритания, лондон, шотландия, елизавета ii, кир стармер
Великобритания, Лондон, Шотландия, Елизавета II, Кир Стармер
Мемориал покойной королеве Елизавете II появится в Лондоне

Мемориал покойной королеве Великобритании Елизаветы II появится в центре Лондона

© AP Photo / Scott HeppellПокойная королева Великобритании Елизавета II
Покойная королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Покойная королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мемориал покойной королеве Великобритании Елизаветы II будет располагаться в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона, подтвердило британское правительство в опубликованном заявлении.
"Национальный мемориал будет расположен в Сент-Джеймсском парке, в самом центре столицы, где каждый сможет почтить память покойной королевы и прикоснуться к общей истории, которой мы дорожим", - приводятся слова премьера страны Кира Стармера.
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Мемориал будет расположен на территории парка, прилегающей к проспекту Мэлл. Место было выбрано не случайно, поскольку проспект Мэлл, проложенный для проведения торжественных церемоний в начале XX века, имел особое значение в жизни покойной королевой, сказано в заявлении.
В конце этого года начнется этап проектирования мемориала. Архитекторам, художникам и дизайнерам будет предложено представить идеи по оформлению мемориала в учрежденный для этих целей комитет. Ожидается, что финальный проект будет представлен в 2026 году - к столетию со дня рождения монарха.
Кроме того, британское правительство намерено выделить средства на проекты по созданию мемориалов в честь Елизаветы II в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны состоялись в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября.
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ВеликобританияЛондонШотландияЕлизавета IIКир Стармер
 
 
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