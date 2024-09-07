https://ria.ru/20240907/medvedev-1971234684.html

Медведев назвал Харрис неопытной

Медведев назвал Харрис неопытной - РИА Новости, 07.09.2024

Медведев назвал Харрис неопытной

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной - ей будут готовить бессмысленные речи и правильные... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T10:37

2024-09-07T10:37

2024-09-07T10:37

политика

россия

сша

дмитрий медведев

камала харрис

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной - ей будут готовить бессмысленные речи и правильные ответы, которые та, заразительно смеясь, будет зачитывать с телесуфлёра. "А что Харрис? От неё тем более не стоит ждать никаких сюрпризов. Она неопытна и, как утверждают её недруги, просто глупа. Ей будут готовить красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы, которые она, заразительно смеясь, будет зачитывать с телесуфлёра", - написал Медведев в своем telegram-канале.

https://ria.ru/20240904/medvedev-1970647031.html

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политика, россия, сша, дмитрий медведев, камала харрис