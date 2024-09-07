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Медведев назвал Харрис неопытной - РИА Новости, 07.09.2024
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10:37 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/medvedev-1971234684.html
Медведев назвал Харрис неопытной
Медведев назвал Харрис неопытной - РИА Новости, 07.09.2024
Медведев назвал Харрис неопытной
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной - ей будут готовить бессмысленные речи и правильные... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T10:37
2024-09-07T10:37
политика
россия
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной - ей будут готовить бессмысленные речи и правильные ответы, которые та, заразительно смеясь, будет зачитывать с телесуфлёра. "А что Харрис? От неё тем более не стоит ждать никаких сюрпризов. Она неопытна и, как утверждают её недруги, просто глупа. Ей будут готовить красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы, которые она, заразительно смеясь, будет зачитывать с телесуфлёра", - написал Медведев в своем telegram-канале.
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политика, россия, сша, дмитрий медведев, камала харрис
Политика, Россия, США, Дмитрий Медведев, Камала Харрис
Медведев назвал Харрис неопытной

Медведев: Харрис будут готовить бессмысленные речи и правильные ответы

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает кандидата в президенты США Камалу Харрис неопытной - ей будут готовить бессмысленные речи и правильные ответы, которые та, заразительно смеясь, будет зачитывать с телесуфлёра.
"А что Харрис? От неё тем более не стоит ждать никаких сюрпризов. Она неопытна и, как утверждают её недруги, просто глупа. Ей будут готовить красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы, которые она, заразительно смеясь, будет зачитывать с телесуфлёра", - написал Медведев в своем telegram-канале.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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ПолитикаРоссияСШАДмитрий МедведевКамала Харрис
 
 
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