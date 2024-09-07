https://ria.ru/20240907/mask-1971300951.html
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности - РИА Новости, 07.09.2024
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности
В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США первым, кого она подвергнет цензуре, станет Илон Маск, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:53
2024-09-07T16:53
2024-09-07T17:52
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
илон маск
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США первым, кого она подвергнет цензуре, станет Илон Маск, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Так он прокомментировал карикатуру, которую ранее выложил предприниматель в соцсети X. На ней человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает чучело в виде смеющейся Камалы Харрис, которую бизнесмен назвал "марионеткой"."Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа", — написал Пушков.Как отметил сенатор, предприниматель сжигает все мосты и идет ва-банк, выкладывая подобные материалы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240906/mask--1971198104.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, илон маск, алексей пушков
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Илон Маск, Алексей Пушков
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности
Пушков: Маск пошел ва-банк, выложив карикатуру на Камалу Харрис