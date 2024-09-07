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"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности - РИА Новости, 07.09.2024
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16:53 07.09.2024 (обновлено: 17:52 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/mask-1971300951.html
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности - РИА Новости, 07.09.2024
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности
В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США первым, кого она подвергнет цензуре, станет Илон Маск, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:53
2024-09-07T17:52
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
илон маск
алексей пушков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США первым, кого она подвергнет цензуре, станет Илон Маск, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Так он прокомментировал карикатуру, которую ранее выложил предприниматель в соцсети X. На ней человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает чучело в виде смеющейся Камалы Харрис, которую бизнесмен назвал "марионеткой"."Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа", — написал Пушков.Как отметил сенатор, предприниматель сжигает все мосты и идет ва-банк, выкладывая подобные материалы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, илон маск, алексей пушков
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Илон Маск, Алексей Пушков
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности

Пушков: Маск пошел ва-банк, выложив карикатуру на Камалу Харрис

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США первым, кого она подвергнет цензуре, станет Илон Маск, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Так он прокомментировал карикатуру, которую ранее выложил предприниматель в соцсети X. На ней человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает чучело в виде смеющейся Камалы Харрис, которую бизнесмен назвал "марионеткой".
© Elon Musk/XПост, размещенный Илоном Маском в соцсети X
Пост, размещенный Илоном Маском в соцсети X - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Elon Musk/X
Пост, размещенный Илоном Маском в соцсети X
"Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа", — написал Пушков.
Как отметил сенатор, предприниматель сжигает все мосты и идет ва-банк, выкладывая подобные материалы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис
6 сентября, 23:41
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампИлон МаскАлексей Пушков
 
 
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