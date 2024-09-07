https://ria.ru/20240907/mask-1971300951.html

"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности

"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности - РИА Новости, 07.09.2024

"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности

В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США первым, кого она подвергнет цензуре, станет Илон Маск, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:53

2024-09-07T16:53

2024-09-07T17:52

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

илон маск

алексей пушков

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США первым, кого она подвергнет цензуре, станет Илон Маск, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Так он прокомментировал карикатуру, которую ранее выложил предприниматель в соцсети X. На ней человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает чучело в виде смеющейся Камалы Харрис, которую бизнесмен назвал "марионеткой"."Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа", — написал Пушков.Как отметил сенатор, предприниматель сжигает все мосты и идет ва-банк, выкладывая подобные материалы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240906/mask--1971198104.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, илон маск, алексей пушков