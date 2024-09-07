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Маск оскорбительно высказался о Харрис

Маск оскорбительно высказался о Харрис - РИА Новости, 07.09.2024

Маск оскорбительно высказался о Харрис

Американский предприниматели Илон Маск в соцсети Х высмеял кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента США. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:49

2024-09-07T09:49

2024-09-07T10:05

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский предприниматели Илон Маск в соцсети Х высмеял кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента США.Маск опубликовал картинку, на которой человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает куклу в виде смеющейся Камалы Харрис."Новая марионетка точно такая же, как и старая", — написал он.Это же действительно так, заключил Маск.Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума пошутил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.Действующая администрация США прокомментировала высказывание Путина. В Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в США. Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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в мире, сша, россия, москва, камала харрис, илон маск, джо байден, выборы президента сша — 2024