Маск оскорбительно высказался о Харрис
Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский предприниматели Илон Маск в соцсети Х высмеял кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента США.
Маск опубликовал картинку, на которой человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает куклу в виде смеющейся Камалы Харрис.
© Elon Musk/XПост, размещенный Илоном Маском в соцсети X
© Elon Musk/X
Пост, размещенный Илоном Маском в соцсети X
"Новая марионетка точно такая же, как и старая", — написал он.
Это же действительно так, заключил Маск.
Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума пошутил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.
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Действующая администрация США прокомментировала высказывание Путина. В Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в США. Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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