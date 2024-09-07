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Маск оскорбительно высказался о Харрис - РИА Новости, 07.09.2024
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09:49 07.09.2024 (обновлено: 10:05 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/mask-1971228512.html
Маск оскорбительно высказался о Харрис
Маск оскорбительно высказался о Харрис - РИА Новости, 07.09.2024
Маск оскорбительно высказался о Харрис
Американский предприниматели Илон Маск в соцсети Х высмеял кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента США. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:49
2024-09-07T10:05
в мире
сша
россия
москва
камала харрис
илон маск
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский предприниматели Илон Маск в соцсети Х высмеял кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента США.Маск опубликовал картинку, на которой человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает куклу в виде смеющейся Камалы Харрис."Новая марионетка точно такая же, как и старая", — написал он.Это же действительно так, заключил Маск.Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума пошутил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.Действующая администрация США прокомментировала высказывание Путина. В Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в США. Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240906/mask--1971198104.html
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в мире, сша, россия, москва, камала харрис, илон маск, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Москва, Камала Харрис, Илон Маск, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Маск оскорбительно высказался о Харрис

Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский предприниматели Илон Маск в соцсети Х высмеял кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента США.
Маск опубликовал картинку, на которой человек в костюме снимает с руки куклу Джо Байдена и бросает ее в урну. На ее место он надевает куклу в виде смеющейся Камалы Харрис.
© Elon Musk/XПост, размещенный Илоном Маском в соцсети X
Пост, размещенный Илоном Маском в соцсети X - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Elon Musk/X
Пост, размещенный Илоном Маском в соцсети X
"Новая марионетка точно такая же, как и старая", — написал он.
Это же действительно так, заключил Маск.
Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума пошутил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис
6 сентября, 23:41
Действующая администрация США прокомментировала высказывание Путина. В Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в США. Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Маск обвинил кандидата в президенты Харрис во лжи
2 сентября, 19:31
 
В миреСШАРоссияМоскваКамала ХаррисИлон МаскДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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