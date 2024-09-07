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Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение
Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение - РИА Новости, 07.09.2024
Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение
Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием вводить тюремные сроки за "неправильное" гендерное обозначение человека, таким образом бизнесмен... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:43
2024-09-07T19:43
2024-09-07T19:43
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илон маск
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием вводить тюремные сроки за "неправильное" гендерное обозначение человека, таким образом бизнесмен отреагировал на публикацию в соцсети Х, в которой говорится, что в Шотландии по новому закону можно получить до семи лет тюрьмы, если назовешь трансгендера мужчиной или женщиной и он посчитает это неправильным обозначением. "Это безумно", - написал Маск в комментарии к публикации в соцсети Х. Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. В июле Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, выступив против использования "блокаторов полового созревания" детьми. Движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240116/ravenstvo-1921520497.html
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в мире, шотландия, калифорния, техас, илон маск, джоан роулинг (джоан мюррэй), spacex
В мире, Шотландия, Калифорния, Техас, Илон Маск, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), SpaceX
Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение
Маск назвал безумием тюремные сроки за неправильное гендерное обозначение