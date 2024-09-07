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Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение - РИА Новости, 07.09.2024
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19:43 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/mask--1971318089.html
Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение
Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение - РИА Новости, 07.09.2024
Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение
Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием вводить тюремные сроки за "неправильное" гендерное обозначение человека, таким образом бизнесмен... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:43
2024-09-07T19:43
в мире
шотландия
калифорния
техас
илон маск
джоан роулинг (джоан мюррэй)
spacex
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием вводить тюремные сроки за "неправильное" гендерное обозначение человека, таким образом бизнесмен отреагировал на публикацию в соцсети Х, в которой говорится, что в Шотландии по новому закону можно получить до семи лет тюрьмы, если назовешь трансгендера мужчиной или женщиной и он посчитает это неправильным обозначением. "Это безумно", - написал Маск в комментарии к публикации в соцсети Х. Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. В июле Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, выступив против использования "блокаторов полового созревания" детьми. Движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240116/ravenstvo-1921520497.html
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в мире, шотландия, калифорния, техас, илон маск, джоан роулинг (джоан мюррэй), spacex
В мире, Шотландия, Калифорния, Техас, Илон Маск, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), SpaceX
Маск высказался о тюремных сроках за неправильное гендерное обозначение

Маск назвал безумием тюремные сроки за неправильное гендерное обозначение

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием вводить тюремные сроки за "неправильное" гендерное обозначение человека, таким образом бизнесмен отреагировал на публикацию в соцсети Х, в которой говорится, что в Шотландии по новому закону можно получить до семи лет тюрьмы, если назовешь трансгендера мужчиной или женщиной и он посчитает это неправильным обозначением.
"Это безумно", - написал Маск в комментарии к публикации в соцсети Х.
Фонтан Сибелис в Мадриде - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Почти половина испанских мужчин недовольны ситуацией с гендерным равенством
16 января, 00:32
Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
В июле Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, выступив против использования "блокаторов полового созревания" детьми.
Движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Папа римский выступил против гендерной теории и суррогатного материнства
8 января, 14:53
 
В миреШотландияКалифорнияТехасИлон МаскДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)SpaceX
 
 
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