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Умерла бывший детский омбудсмен Ленинградской области Литвинова - РИА Новости, 07.09.2024
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17:34 07.09.2024 (обновлено: 17:52 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/lvova-belova-1971305761.html
Умерла бывший детский омбудсмен Ленинградской области Литвинова
Умерла бывший детский омбудсмен Ленинградской области Литвинова - РИА Новости, 07.09.2024
Умерла бывший детский омбудсмен Ленинградской области Литвинова
После продолжительной болезни скончалась бывший уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова, сообщила детский омбудсмен Мария... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:34
2024-09-07T17:52
общество
ленинградская область
мария львова-белова
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. После продолжительной болезни скончалась бывший уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. "Тяжёлая новость. После продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега — бывший уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова. Первый детский омбудсмен в этом регионе — 13 лет она помогала семьям с детьми, выстраивала систему защиты детства", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. По её словам, Литвинова была искренним и порядочным человеком, на нее всегда можно было положиться, в сложных ситуациях она поддерживала, давала мудрые советы. "Царствие Небесное светлому человеку! Соболезную родным и близким! Это утрата для всего нашего института", - написала детский омбудсмен.
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общество, ленинградская область, мария львова-белова
Общество, Ленинградская область, Мария Львова-Белова
Умерла бывший детский омбудсмен Ленинградской области Литвинова

Львова-Белова: умерла бывший детский омбудсмен Ленинградской области Литвинова

© Фото : Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти/ВКонтактеТамара Литвинова
Тамара Литвинова - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти/ВКонтакте
Тамара Литвинова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. После продолжительной болезни скончалась бывший уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
"Тяжёлая новость. После продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега — бывший уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова. Первый детский омбудсмен в этом регионе — 13 лет она помогала семьям с детьми, выстраивала систему защиты детства", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
По её словам, Литвинова была искренним и порядочным человеком, на нее всегда можно было положиться, в сложных ситуациях она поддерживала, давала мудрые советы.
"Царствие Небесное светлому человеку! Соболезную родным и близким! Это утрата для всего нашего института", - написала детский омбудсмен.
 
ОбществоЛенинградская областьМария Львова-Белова
 
 
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