https://ria.ru/20240907/lvov-1971302410.html

"Главный центр". Удары по Львову вызвали испуг в США

"Главный центр". Удары по Львову вызвали испуг в США - РИА Новости, 07.09.2024

"Главный центр". Удары по Львову вызвали испуг в США

Крупные удары российских войск по Львову указывают на полное истощение украинских систем ПВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T17:01

2024-09-07T17:01

2024-09-07T21:14

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сергей лебедев

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Крупные удары российских войск по Львову указывают на полное истощение украинских систем ПВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Российские войска нанесли крупный ракетный удар по территории Украины, было нанесено несколько масштабных ударов по Львову в Западной Украине. <…> У меня возникло ощущение, что вся система ПВО Украины, по сути, рухнула", — отметил он.По словам эксперта, в целом создается впечатление, что ракеты смогли прорваться к своим целям практически беспрепятственно. При этом Меркурис обратил внимание, что во Львове находится крупный логистический центр, в который поступает большое количество западных грузов."Львов представляет собой главный центр для многих западных военных агентств, которые помогают Украине координировать боевые действия", — резюмировал аналитик.Накануне координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе ночью в пятницу по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозились техника и боеприпасы из Польши для ВСУ.В среду Минобороны сообщило, что российские военные минувшим утром атаковали оборонные объекты в этом городе. Целями стали предприятия, на которых производили и ремонтировали электронику для авиатехники и ракетного вооружения.

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971293185.html

https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971286544.html

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в мире, львов, украина, польша, сергей лебедев, вооруженные силы украины