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"Главный центр". Удары по Львову вызвали испуг в США - РИА Новости, 07.09.2024
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17:01 07.09.2024 (обновлено: 21:14 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/lvov-1971302410.html
"Главный центр". Удары по Львову вызвали испуг в США
"Главный центр". Удары по Львову вызвали испуг в США - РИА Новости, 07.09.2024
"Главный центр". Удары по Львову вызвали испуг в США
Крупные удары российских войск по Львову указывают на полное истощение украинских систем ПВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:01
2024-09-07T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
польша
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Крупные удары российских войск по Львову указывают на полное истощение украинских систем ПВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Российские войска нанесли крупный ракетный удар по территории Украины, было нанесено несколько масштабных ударов по Львову в Западной Украине. &lt;…&gt; У меня возникло ощущение, что вся система ПВО Украины, по сути, рухнула", — отметил он.По словам эксперта, в целом создается впечатление, что ракеты смогли прорваться к своим целям практически беспрепятственно. При этом Меркурис обратил внимание, что во Львове находится крупный логистический центр, в который поступает большое количество западных грузов."Львов представляет собой главный центр для многих западных военных агентств, которые помогают Украине координировать боевые действия", — резюмировал аналитик.Накануне координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе ночью в пятницу по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозились техника и боеприпасы из Польши для ВСУ.В среду Минобороны сообщило, что российские военные минувшим утром атаковали оборонные объекты в этом городе. Целями стали предприятия, на которых производили и ремонтировали электронику для авиатехники и ракетного вооружения.
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971293185.html
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в мире, львов, украина, польша, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Польша, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
"Главный центр". Удары по Львову вызвали испуг в США

Меркурис: Россия наносит масштабные удары по Львову из-за краха украинского ПВО

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкВид на Львов
Вид на Львов - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Крупные удары российских войск по Львову указывают на полное истощение украинских систем ПВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Российские войска нанесли крупный ракетный удар по территории Украины, было нанесено несколько масштабных ударов по Львову в Западной Украине. <…> У меня возникло ощущение, что вся система ПВО Украины, по сути, рухнула", — отметил он.
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По словам эксперта, в целом создается впечатление, что ракеты смогли прорваться к своим целям практически беспрепятственно. При этом Меркурис обратил внимание, что во Львове находится крупный логистический центр, в который поступает большое количество западных грузов.
"Львов представляет собой главный центр для многих западных военных агентств, которые помогают Украине координировать боевые действия", — резюмировал аналитик.
Накануне координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе ночью в пятницу по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозились техника и боеприпасы из Польши для ВСУ.
В среду Минобороны сообщило, что российские военные минувшим утром атаковали оборонные объекты в этом городе. Целями стали предприятия, на которых производили и ремонтировали электронику для авиатехники и ракетного вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовУкраинаПольшаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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