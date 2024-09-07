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Власти Молдавии все чаще приглашают на работу иностранцев, заявил Лунгу - РИА Новости, 07.09.2024
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10:41 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/lung-1971235324.html
Власти Молдавии все чаще приглашают на работу иностранцев, заявил Лунгу
Власти Молдавии все чаще приглашают на работу иностранцев, заявил Лунгу - РИА Новости, 07.09.2024
Власти Молдавии все чаще приглашают на работу иностранцев, заявил Лунгу
Власти Молдавии все чаще приглашают на работу иностранцев, несмотря на то, что во всех сферах хватает местных специалистов, заявил лидер оппозиционной партии... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T10:41
2024-09-07T10:41
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КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Власти Молдавии все чаще приглашают на работу иностранцев, несмотря на то, что во всех сферах хватает местных специалистов, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Молдавия на сегодняшний день не является суверенным государством, поскольку во всех министерствах сидят "соросята" - советники, оплачиваемые из фонда Конрада Аденауэра и фонда Сороса (известного американского финансиста Джорджа Сороса - ред.). Молдаван все чаще "выжимают" из всех институтов власти в угоду варягам. Власть имущие пользуются "доктриной беспредела", когда группа НПО захватила всю экономику, всю социальную сферу, сферу правосудия и все, что происходит в Молдавии", - заявил Лунгу в эфире телеканала "Первый в Молдове". По его словам, Молдавия стала поводом для насмешек всей Европы. Несмотря на наличие в стране отличных экспертов в банковской-финансовой сфере, управлять Нацбанком пригласили гражданку Румынии. "Здесь можно привести сотни и тысячи примеров различных советников, консультантов, специалистов в юстиции, приехавших из других стран. Это означает потери суверенитета Молдавии, но это также издевательство над местными гражданами, которые были обучены и готовы работать в республике", - добавил Лунгу. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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в мире, молдавия, европа, румыния, джордж сорос, возрождение, ситуация вокруг упц
В мире, Молдавия, Европа, Румыния, Джордж Сорос, Возрождение, Ситуация вокруг УПЦ
Власти Молдавии все чаще приглашают на работу иностранцев, заявил Лунгу

Лидер "Шанса" Лунгу: власти Молдавии все чаще приглашают на работу иностранцев

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Власти Молдавии все чаще приглашают на работу иностранцев, несмотря на то, что во всех сферах хватает местных специалистов, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"Молдавия на сегодняшний день не является суверенным государством, поскольку во всех министерствах сидят "соросята" - советники, оплачиваемые из фонда Конрада Аденауэра и фонда Сороса (известного американского финансиста Джорджа Сороса - ред.). Молдаван все чаще "выжимают" из всех институтов власти в угоду варягам. Власть имущие пользуются "доктриной беспредела", когда группа НПО захватила всю экономику, всю социальную сферу, сферу правосудия и все, что происходит в Молдавии", - заявил Лунгу в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По его словам, Молдавия стала поводом для насмешек всей Европы. Несмотря на наличие в стране отличных экспертов в банковской-финансовой сфере, управлять Нацбанком пригласили гражданку Румынии.
"Здесь можно привести сотни и тысячи примеров различных советников, консультантов, специалистов в юстиции, приехавших из других стран. Это означает потери суверенитета Молдавии, но это также издевательство над местными гражданами, которые были обучены и готовы работать в республике", - добавил Лунгу.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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