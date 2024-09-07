https://ria.ru/20240907/lgoty-1971206456.html
Эксперт рассказал, на какие льготы могут претендовать военнослужащие
Эксперт рассказал, на какие льготы могут претендовать военнослужащие - РИА Новости, 07.09.2024
Эксперт рассказал, на какие льготы могут претендовать военнослужащие
Военнослужащие в России могут претендовать на комплекс льгот - среди них право на получение служебного жилья, компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T02:18
2024-09-07T02:18
2024-09-07T02:20
общество
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966545954_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_92af4e14ab3c51161f324fc1d32e554e.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие в России могут претендовать на комплекс льгот - среди них право на получение служебного жилья, компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), бесплатная юридическая помощь и другие, рассказал РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. "В целом, российским законодательством предусмотрен комплекс льгот и выплат для военнослужащих и их семей. В том числе право на служебное жилье и получение военной ипотеки, компенсация за оплату ЖКУ, квоты на образование детей, бесплатная юридическая помощь, бесплатный проезд к месту службы и отдыха и так далее", - сказал Виноградов. Он объяснил, что в случае гибели или смерти военнослужащих их семьи получают право на пенсию по случаю потери кормильца. Аналогичным правом наделены семьи умерших пенсионеров, получавших военную пенсию. Военная пенсия выплачивается ушедшим со службы сотрудникам силовых ведомств. К ним относятся не только военные, но и военнослужащие, проходившие службу в органах внутренних дел, войсках Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН, ФСКН, Службе внешней разведки.
https://ria.ru/20240905/lgoty-1732381770.html
https://ria.ru/20240902/vyplaty-1970079277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966545954_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e9d6172b2998013802ac000f8a8cab37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперт рассказал, на какие льготы могут претендовать военнослужащие
Юрист Виноградов: военные в России имеют право на получение служебного жилья
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие в России могут претендовать на комплекс льгот - среди них право на получение служебного жилья, компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), бесплатная юридическая помощь и другие, рассказал РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
"В целом, российским законодательством предусмотрен комплекс льгот и выплат для военнослужащих и их семей. В том числе право на служебное жилье и получение военной ипотеки, компенсация за оплату ЖКУ, квоты на образование детей, бесплатная юридическая помощь, бесплатный проезд к месту службы и отдыха и так далее", - сказал Виноградов.
Он объяснил, что в случае гибели или смерти военнослужащих их семьи получают право на пенсию по случаю потери кормильца. Аналогичным правом наделены семьи умерших пенсионеров, получавших военную пенсию.
Военная пенсия выплачивается ушедшим со службы сотрудникам силовых ведомств. К ним относятся не только военные, но и военнослужащие, проходившие службу в органах внутренних дел, войсках Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН, ФСКН, Службе внешней разведки.