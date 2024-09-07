https://ria.ru/20240907/krasnodar-1971285222.html

В Краснодаре возбудили дело против семьи, пытавшейся похитить ребенка

В Краснодаре возбудили дело против семьи, пытавшейся похитить ребенка - РИА Новости, 07.09.2024

В Краснодаре возбудили дело против семьи, пытавшейся похитить ребенка

Уголовное дело возбудили против семейной пары в Краснодаре, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребёнка, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:25

2024-09-07T15:25

2024-09-07T15:25

происшествия

россия

краснодар

краснодарский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против семейной пары в Краснодаре, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребёнка, сообщили в пресс-службе СК РФ. О конфликте на улице Кожевенной сообщала в пятницу краснодарская полиция. Правоохранители пояснили, что в отдел полиции обратились родители, чьих детей в возрасте от восьми до 10 лет, по их словам, била супружеская пара, угрожая несовершеннолетним расправой. По факту инцидента началась проверка. В соцсетях также было опубликовано видео, на котором мужчина сначала бьёт мальчика, а затем куда-то насильно уводит. По версии следствия, семейная пара таким образом пыталась похитить чужого ребёнка, применив к нему насилие. "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о похищении ребенка (пп. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В рамках расследования установлены личности двоих подозреваемых, с которыми проводятся следственные действия", - говорится в Telegram-канале "Следком". Главе СК Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240702/kaliningrad-1956892548.html

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краснодар

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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)