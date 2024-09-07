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В Краснодаре возбудили дело против семьи, пытавшейся похитить ребенка - РИА Новости, 07.09.2024
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15:25 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/krasnodar-1971285222.html
В Краснодаре возбудили дело против семьи, пытавшейся похитить ребенка
В Краснодаре возбудили дело против семьи, пытавшейся похитить ребенка - РИА Новости, 07.09.2024
В Краснодаре возбудили дело против семьи, пытавшейся похитить ребенка
Уголовное дело возбудили против семейной пары в Краснодаре, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребёнка, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:25
2024-09-07T15:25
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против семейной пары в Краснодаре, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребёнка, сообщили в пресс-службе СК РФ. О конфликте на улице Кожевенной сообщала в пятницу краснодарская полиция. Правоохранители пояснили, что в отдел полиции обратились родители, чьих детей в возрасте от восьми до 10 лет, по их словам, била супружеская пара, угрожая несовершеннолетним расправой. По факту инцидента началась проверка. В соцсетях также было опубликовано видео, на котором мужчина сначала бьёт мальчика, а затем куда-то насильно уводит. По версии следствия, семейная пара таким образом пыталась похитить чужого ребёнка, применив к нему насилие. "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о похищении ребенка (пп. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В рамках расследования установлены личности двоих подозреваемых, с которыми проводятся следственные действия", - говорится в Telegram-канале "Следком". Главе СК Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240702/kaliningrad-1956892548.html
россия
краснодар
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре возбудили дело против семьи, пытавшейся похитить ребенка

СК возбудил дело против семьи, пытавшейся похитить чужого ребенка в Краснодаре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудник полиции
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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против семейной пары в Краснодаре, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребёнка, сообщили в пресс-службе СК РФ.
О конфликте на улице Кожевенной сообщала в пятницу краснодарская полиция. Правоохранители пояснили, что в отдел полиции обратились родители, чьих детей в возрасте от восьми до 10 лет, по их словам, била супружеская пара, угрожая несовершеннолетним расправой. По факту инцидента началась проверка. В соцсетях также было опубликовано видео, на котором мужчина сначала бьёт мальчика, а затем куда-то насильно уводит. По версии следствия, семейная пара таким образом пыталась похитить чужого ребёнка, применив к нему насилие.
"По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о похищении ребенка (пп. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В рамках расследования установлены личности двоих подозреваемых, с которыми проводятся следственные действия", - говорится в Telegram-канале "Следком".
Главе СК Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела, уточнили в пресс-службе.
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