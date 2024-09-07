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В Карском море затонул плавучий кран во время шторма - РИА Новости, 07.09.2024
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18:21 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/kran-1971310753.html
В Карском море затонул плавучий кран во время шторма
В Карском море затонул плавучий кран во время шторма - РИА Новости, 07.09.2024
В Карском море затонул плавучий кран во время шторма
Плавучий кран затонул в Карском море в Красноярском крае из-за шторма, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:21
2024-09-07T18:21
происшествия
карское море
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Плавучий кран затонул в Карском море в Красноярском крае из-за шторма, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России. По данным управления, в четверг в Енисейском заливе Карского моря недалеко от морского терминала "Чайка" во время шторма произошло повреждение двух плавучих кранов "Азимут-16" и "СПК-25/58". В результате один из кранов затонул, у другого был поврежден корпус, образовалась течь, которую уже устранили. "Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении. Разлив нефтепродуктов не допущен, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html
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происшествия, карское море, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Карское море, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карском море затонул плавучий кран во время шторма

СК РФ: в Карском море затонул плавучий кран во время шторма, заведено дело

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramПлавучий кран затонул в Карском море в Красноярском крае из-за шторма
Плавучий кран затонул в Карском море в Красноярском крае из-за шторма - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Плавучий кран затонул в Карском море в Красноярском крае из-за шторма
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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Плавучий кран затонул в Карском море в Красноярском крае из-за шторма, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.
По данным управления, в четверг в Енисейском заливе Карского моря недалеко от морского терминала "Чайка" во время шторма произошло повреждение двух плавучих кранов "Азимут-16" и "СПК-25/58". В результате один из кранов затонул, у другого был поврежден корпус, образовалась течь, которую уже устранили.
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"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.
Разлив нефтепродуктов не допущен, уточняет ведомство.
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ПроисшествияКарское мореРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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