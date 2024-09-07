https://ria.ru/20240907/koshmary-1971214436.html

Эвакуированная из Дебальцево курская школьница рассказала о кошмарах c ВСУ

Эвакуированная из Дебальцево курская школьница рассказала о кошмарах c ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024

Эвакуированная из Дебальцево курская школьница рассказала о кошмарах c ВСУ

Школьница из курского села Ворожба, эвакуированная в детстве из Дебальцево, рассказала РИА Новости, что ей снятся кошмары об убийствах мирных жителей... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T06:21

2024-09-07T06:21

2024-09-07T06:21

специальная военная операция на украине

россия

курская область

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСК, 7 сен - РИА Новости. Школьница из курского села Ворожба, эвакуированная в детстве из Дебальцево, рассказала РИА Новости, что ей снятся кошмары об убийствах мирных жителей украинскими военными, а ее младшая сестра во сне просит маму вернуться домой. Восьмиклассница Эллина вместе с мамой, двумя братьями и шестилетний сестрой были эвакуированы 7 августа из села Ворожба Суджанского района. По словам школьницы, это не первый в ее жизни побег от боевых действий. Десять лет назад ее семью эвакуировали из донецкого Дебальцево. "Мне было четыре года. И в голове засело воспоминание: мы сидим в квартире, и я вижу двойную радугу. Бабушка сказала, что это к беде. И в тот же день на соседнюю многоэтажку упал самолет. Нас сначала спустили в подвал, а потом эвакуировали поездами в Россию", - рассказала Эллина. Так ее семья оказалась в Курской области, но и здесь спустя десять лет им снова пришлось искать безопасное место. По словам школьницы, 6 августа они услышали взрывы громче, чем обычно, а потом узнали, что ВСУ зашли в Суджу. Дети испугались, в доме пропал свет, вода, связь. На следующий день их вместе с односельчанами вывезли в Курск, сейчас она с мамой и двумя братьями живет пункте временного размещения и учится дистанционно. "Ангелина - моя младшая сестра, ей шесть лет, и брат Артем сильно плакали, когда были прилеты, боялись мимо проезжающих машин. Когда приехали сюда, в Курск, Ангелине, похоже, стали сниться кошмары про это. Во сне она говорит: мамуля, поехали домой. А мне снилось, как я со знакомыми приехала в Ворожбу, а там украинцы были и расстреливали мирных жителей. Начиталась новостей, наверное", - сказала Эллина. "Сейчас мое самое большое желание, чтобы мир был, чтобы все это закончилось. Хочу вернуться домой, в школу, к одноклассникам", - добавила она. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240907/kherson-1971213956.html

https://ria.ru/20240905/vsu-1970675108.html

https://ria.ru/20240828/sudzha-1968879799.html

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курская область

курск

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россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф