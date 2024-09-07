Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея нарастила ввоз древесины из России до исторического максимума - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 07.09.2024 (обновлено: 09:49 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/koreja-1971221974.html
Южная Корея нарастила ввоз древесины из России до исторического максимума
Южная Корея нарастила ввоз древесины из России до исторического максимума - РИА Новости, 07.09.2024
Южная Корея нарастила ввоз древесины из России до исторического максимума
В июле поставки российской древесины и изделий из нее в Южную Корею достигли исторического максимума в 33 миллиона долларов за счет резкого роста спроса на... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:38
2024-09-07T09:49
южная корея
россия
индонезия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066152_0:229:3076:1959_1920x0_80_0_0_49f1a866a846f16e37d6971bb8004a24.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В июле поставки российской древесины и изделий из нее в Южную Корею достигли исторического максимума в 33 миллиона долларов за счет резкого роста спроса на фанеру, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Так, июльский показатель оказался в 1,7 раза больше, чем год назад. При этом в абсолютном выражении рост не такой значимый — всего на 20 процентов, до 98,5 тысячи тонн. Стоимость экспорта выросла главным образом за счет значительного увеличения поставок фанеры — вчетверо, до 11,6 миллиона долларов. Увеличились также поставки лесоматериалов — в 1,8 раза, до 13,7 миллиона долларов. А вот экспорт необработанной древесины, наоборот, сократился на 20 процентов, до семи миллионов долларов. За год Россия поднялась с четвертого на второе место среди основных экспортеров древесины в Южную Корею, потеснив Индонезию (32 миллиона долларов) и Китай (28,9 миллиона). Многолетним лидером в этой сфере остается Вьетнам — его продажи в июле достигли 55,6 миллиона долларов. В течение последнего года южнокорейский импорт древесины остается стабильным — около 246 миллионов долларов в месяц. В июле он превысил прошлогодний уровень на четыре процента и составил 257,4 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240717/yuzhnaya_koreya-1960122421.html
https://ria.ru/20240325/drevesina-1935566322.html
южная корея
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066152_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_200775609a919d74955c40b4d259efd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, россия, индонезия, в мире
Южная Корея, Россия, Индонезия, В мире
Южная Корея нарастила ввоз древесины из России до исторического максимума

Южная Корея в июле нарастила импорт древесины из РФ до рекордных 33 млн долл

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСклад леса
Склад леса - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Склад леса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В июле поставки российской древесины и изделий из нее в Южную Корею достигли исторического максимума в 33 миллиона долларов за счет резкого роста спроса на фанеру, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы.
Так, июльский показатель оказался в 1,7 раза больше, чем год назад. При этом в абсолютном выражении рост не такой значимый — всего на 20 процентов, до 98,5 тысячи тонн.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Южная Корея испугалась ответа России на свои угрозы
17 июля, 08:00
Стоимость экспорта выросла главным образом за счет значительного увеличения поставок фанеры — вчетверо, до 11,6 миллиона долларов. Увеличились также поставки лесоматериалов — в 1,8 раза, до 13,7 миллиона долларов. А вот экспорт необработанной древесины, наоборот, сократился на 20 процентов, до семи миллионов долларов.
За год Россия поднялась с четвертого на второе место среди основных экспортеров древесины в Южную Корею, потеснив Индонезию (32 миллиона долларов) и Китай (28,9 миллиона). Многолетним лидером в этой сфере остается Вьетнам — его продажи в июле достигли 55,6 миллиона долларов.
В течение последнего года южнокорейский импорт древесины остается стабильным — около 246 миллионов долларов в месяц. В июле он превысил прошлогодний уровень на четыре процента и составил 257,4 миллиона долларов.
Погрузчик перевозит древесину - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину
25 марта, 05:18
 
Южная КореяРоссияИндонезияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала