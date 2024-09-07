https://ria.ru/20240907/koreja-1971221974.html

Южная Корея нарастила ввоз древесины из России до исторического максимума

Южная Корея нарастила ввоз древесины из России до исторического максимума - РИА Новости, 07.09.2024

Южная Корея нарастила ввоз древесины из России до исторического максимума

В июле поставки российской древесины и изделий из нее в Южную Корею достигли исторического максимума в 33 миллиона долларов за счет резкого роста спроса на... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T08:38

2024-09-07T08:38

2024-09-07T09:49

южная корея

россия

индонезия

в мире

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В июле поставки российской древесины и изделий из нее в Южную Корею достигли исторического максимума в 33 миллиона долларов за счет резкого роста спроса на фанеру, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Так, июльский показатель оказался в 1,7 раза больше, чем год назад. При этом в абсолютном выражении рост не такой значимый — всего на 20 процентов, до 98,5 тысячи тонн. Стоимость экспорта выросла главным образом за счет значительного увеличения поставок фанеры — вчетверо, до 11,6 миллиона долларов. Увеличились также поставки лесоматериалов — в 1,8 раза, до 13,7 миллиона долларов. А вот экспорт необработанной древесины, наоборот, сократился на 20 процентов, до семи миллионов долларов. За год Россия поднялась с четвертого на второе место среди основных экспортеров древесины в Южную Корею, потеснив Индонезию (32 миллиона долларов) и Китай (28,9 миллиона). Многолетним лидером в этой сфере остается Вьетнам — его продажи в июле достигли 55,6 миллиона долларов. В течение последнего года южнокорейский импорт древесины остается стабильным — около 246 миллионов долларов в месяц. В июле он превысил прошлогодний уровень на четыре процента и составил 257,4 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240717/yuzhnaya_koreya-1960122421.html

https://ria.ru/20240325/drevesina-1935566322.html

южная корея

россия

индонезия

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южная корея, россия, индонезия, в мире