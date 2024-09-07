Рейтинг@Mail.ru
"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:38 07.09.2024 (обновлено: 01:55 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/konets-1971204069.html
"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России
"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России - РИА Новости, 07.09.2024
"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России
Успехи российской армии на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам в Киеве, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T01:38
2024-09-07T01:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_8c9daf9f2e87af21df634b9ba785ad4e.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам в Киеве, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В самой Украине были насмешки и критика по поводу изменений в правительстве Зеленского. &lt;...&gt; Я полагаю, что это не последние перестановки, мы движемся к концу", — предположил эксперт.По его мнению, чем хуже будет ситуация на поле боя для ВСУ, тем чаще в Киеве будут происходить кадровые изменения, поскольку многие украинские чиновники, поняв реальную ситуацию, пожелают уйти со своих постов и отправиться в более безопасное место.&quot;Они захотят уехать на Запад, &lt;...&gt; пока музыка не перестала играть&quot;, — резюмировал Меркурис.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Журавка в ДНР. Ранее в ведомстве также заявили, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971181609.html
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_253b5e0d9453db832d78a7cba0d2e355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России

Меркурис: наступление российской армии привело к кадровой чехарде в Киеве

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам в Киеве, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"В самой Украине были насмешки и критика по поводу изменений в правительстве Зеленского. <...> Я полагаю, что это не последние перестановки, мы движемся к концу", — предположил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России
Вчера, 20:46
По его мнению, чем хуже будет ситуация на поле боя для ВСУ, тем чаще в Киеве будут происходить кадровые изменения, поскольку многие украинские чиновники, поняв реальную ситуацию, пожелают уйти со своих постов и отправиться в более безопасное место.
«

"Они захотят уехать на Запад, <...> пока музыка не перестала играть", — резюмировал Меркурис.

В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Журавка в ДНР. Ранее в ведомстве также заявили, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Верховной раде заявили об обрушении власти на Украине
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала