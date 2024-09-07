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"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России
"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России - РИА Новости, 07.09.2024
"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России
Успехи российской армии на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам в Киеве, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T01:38
2024-09-07T01:38
2024-09-07T01:55
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам в Киеве, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В самой Украине были насмешки и критика по поводу изменений в правительстве Зеленского. <...> Я полагаю, что это не последние перестановки, мы движемся к концу", — предположил эксперт.По его мнению, чем хуже будет ситуация на поле боя для ВСУ, тем чаще в Киеве будут происходить кадровые изменения, поскольку многие украинские чиновники, поняв реальную ситуацию, пожелают уйти со своих постов и отправиться в более безопасное место."Они захотят уехать на Запад, <...> пока музыка не перестала играть", — резюмировал Меркурис.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Журавка в ДНР. Ранее в ведомстве также заявили, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971181609.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России
Меркурис: наступление российской армии привело к кадровой чехарде в Киеве