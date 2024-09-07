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Новый комплекс общежития МГТУ имени Баумана полностью введен в эксплуатацию

Новый комплекс общежития МГТУ имени Баумана полностью введен в эксплуатацию - РИА Новости, 07.09.2024

Новый комплекс общежития МГТУ имени Баумана полностью введен в эксплуатацию

Новый комплекс общежития МГТУ имени Баумана полностью введен в эксплуатацию, дополнительные 2,3 тысячи мест уже заселены, заявил ректор вуза Михаил Гордин в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:55

2024-09-07T13:55

2024-09-07T14:24

общество

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мгту имени баумана

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новый комплекс общежития МГТУ имени Баумана полностью введен в эксплуатацию, дополнительные 2,3 тысячи мест уже заселены, заявил ректор вуза Михаил Гордин в своем докладе главе государства. "Уважаемый Владимир Владимирович, 1 февраля этого года Сергей Семенович (мэр Москвы Сергей Собянин - ред.) и я были с вами на связи из нового комплекса общежития, который готовился к открытию. Мы выполнили свое обещание, и сегодня он полностью введен в эксплуатацию", - сказал ректор в ходе открытия Центрального кластера и комплекса "Квантум парк" МГТУ им. Н.Э. Баумана. По словам Гордина, дополнительные 2,3 тысячи мест уже частично заселены, а до конца года в рамках федеральной адресной инвестиционной программы будет введено еще 1,3 тысячи мест. "И все это нам позволило увеличить на 60% прием талантливых ребят из регионов России на первый курс нашего университета", - отметил ректор. Гордин пригласил президента РФ в вуз, чтобы глава государства наглядно увидел реализацию всех проектов. "Уважаемый Владимир Владимирович, большое вам спасибо за вашу помощь, за ваше пристальное внимание к университету. Ну и разрешите пригласить вас к нам - посетить наш университет, увидеть своими глазами то, что вы нам помогли создать", - заключил ректор.

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общество, россия, москва, михаил гордин, сергей собянин, мгту имени баумана