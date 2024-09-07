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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров двух батальонов "Исламского джихада"
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров двух батальонов "Исламского джихада" - РИА Новости, 07.09.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров двух батальонов "Исламского джихада"
Израильские силы ликвидировали командиров двух батальонов палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в центральном районе сектора Газа... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:12
2024-09-07T18:12
2024-09-07T18:12
в мире
исламский джихад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали командиров двух батальонов палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в центральном районе сектора Газа Деир-эль-Балах, сообщила в субботу армейская пресс-служба. "В четверг силы ВВС, основываясь на данных военной разведки, нанесли точный удар по командно-диспетчерскому центру в гуманитарной зоне в Дейр-эль-Балахе, который использовался террористами ХАМАС и "Исламского джихада". Удар был нанесён с целью устранения непосредственной угрозы в этом районе. В ходе удара было уничтожено несколько террористов, в том числе: Абдулла Хаттаб, командир южного батальона "Исламского джихада" в Деир-эль-Балахе... Хатэм Абу аль-Джадиан, командир восточного батальона "Исламского джихада" в Деир-эль-Балахе", - говорится в сообщении. Израильские военные подчеркнули, что перед ударом были предприняты многочисленные меры для снижения риска нанесения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов и проведение дополнительных разведывательных мероприятий.
https://ria.ru/20240907/konflikt-1915630213.html
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в мире, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Исламский джихад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров двух батальонов "Исламского джихада"
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров 2 батальонов "Исламского джихада" в Газе