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Россия будет добиваться принятия взвешенных решений на COP29, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2024
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08:55 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/klimat-1971222814.html
Россия будет добиваться принятия взвешенных решений на COP29, заявили в МИД
Россия будет добиваться принятия взвешенных решений на COP29, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2024
Россия будет добиваться принятия взвешенных решений на COP29, заявили в МИД
Российская делегация будет добиваться принятия взвешенных решений на ноябрьской 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:55
2024-09-07T08:55
в мире
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россия
азербайджан
владивосток
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дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российская делегация будет добиваться принятия взвешенных решений на ноябрьской 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), где ожидаются попытки Запада перехватить повестку, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко. В разговоре на полях Восточного экономического форума дипломат отметил, что западные страны, уже пытающиеся направить обсуждения по климату в выгодное себе русло, наверняка попробуют перехватить повестку будущей конференции. "Мы, естественно, будем прилагать все усилия - я не могу сказать, насколько это будет успешно - для того, чтобы решения данной конференции были взвешенными", - сказал Сергей Кононученко агентству. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз). Президентом конференции COP29 является министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, где пройдет конференция, Мухтар Бабаев. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, цены на нефть, россия, азербайджан, владивосток, оон, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Цены на нефть, Россия, Азербайджан, Владивосток, ООН, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия будет добиваться принятия взвешенных решений на COP29, заявили в МИД

Дипломат Кононученко: Россия будет добиваться взвешенных решений на COP29

© AP Photo / Peter DejongЦеремония открытия конференции ООН по климату COP28
Церемония открытия конференции ООН по климату COP28 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Церемония открытия конференции ООН по климату COP28. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российская делегация будет добиваться принятия взвешенных решений на ноябрьской 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), где ожидаются попытки Запада перехватить повестку, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.
В разговоре на полях Восточного экономического форума дипломат отметил, что западные страны, уже пытающиеся направить обсуждения по климату в выгодное себе русло, наверняка попробуют перехватить повестку будущей конференции.
"Мы, естественно, будем прилагать все усилия - я не могу сказать, насколько это будет успешно - для того, чтобы решения данной конференции были взвешенными", - сказал Сергей Кононученко агентству.
В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз). Президентом конференции COP29 является министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, где пройдет конференция, Мухтар Бабаев.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Люди обсуждают договор - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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В миреЦены на нефтьРоссияАзербайджанВладивостокООНДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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