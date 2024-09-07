https://ria.ru/20240907/klimat-1971215126.html
Россия на COP29 будет добиваться увеличения обязательств по климату
Россия на COP29 будет добиваться увеличения обязательств по климату - РИА Новости, 07.09.2024
Россия на COP29 будет добиваться увеличения обязательств по климату
Россия в рамках ноябрьской 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет добиваться увеличения финансовых... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T06:36
2024-09-07T06:36
2024-09-07T06:36
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия в рамках ноябрьской 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет добиваться увеличения финансовых обязательств развитых стран по противодействию изменению климата, установленного сегодня объема выделения средств явно недостаточно, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко. "При том, что ключевым вопросом на этой конференции сторон в соответствии с уже утвержденной программой будет так называемое принятие решения по новой количественной цели в области финансирования противодействия изменению климата, нам нужно добиться того, чтобы западные страны действительно взяли на себя те обязательства, которые хоть в какой-то степени позволят эффективно противодействовать изменению климата", - сказал дипломат агентству на полях Восточного экономического форума. Он отметил, что государства Запада заявляют о необходимости ускорить отказ от углеводородного топлива, но не прилагают усилия, которые должны прилагать развитые страны в рамках Парижского соглашения. "Получается серьезнейшее противоречие: они не выделяют или выделяют с большими натяжками 100 миллиардов (долларов - ред.) на цели противодействия изменению климата, хотя этой суммы, по всем оценкам, даже крупнейших мозговых центров Запада, недостаточно. Потому что речь должна идти, если мы серьезно говорим о противодействии изменению климата, о суммах от нескольких триллионов долларов", - объяснил посол. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз). Президентом конференции COP29 является министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, где пройдет конференция, Мухтар Бабаев. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, азербайджан, владивосток, оон, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, Азербайджан, Владивосток, ООН, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Россия на COP29 будет добиваться увеличения обязательств по климату
Кононученко: Россия на COP29 будет добиваться увеличения обязательств по климату
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия в рамках ноябрьской 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет добиваться увеличения финансовых обязательств развитых стран по противодействию изменению климата, установленного сегодня объема выделения средств явно недостаточно, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.
"При том, что ключевым вопросом на этой конференции сторон в соответствии с уже утвержденной программой будет так называемое принятие решения по новой количественной цели в области финансирования противодействия изменению климата, нам нужно добиться того, чтобы западные страны действительно взяли на себя те обязательства, которые хоть в какой-то степени позволят эффективно противодействовать изменению климата", - сказал дипломат агентству на полях Восточного экономического форума.
Он отметил, что государства Запада заявляют о необходимости ускорить отказ от углеводородного топлива, но не прилагают усилия, которые должны прилагать развитые страны в рамках Парижского соглашения.
"Получается серьезнейшее противоречие: они не выделяют или выделяют с большими натяжками 100 миллиардов (долларов - ред.) на цели противодействия изменению климата, хотя этой суммы, по всем оценкам, даже крупнейших мозговых центров Запада, недостаточно. Потому что речь должна идти, если мы серьезно говорим о противодействии изменению климата, о суммах от нескольких триллионов долларов", - объяснил посол.
В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз). Президентом конференции COP29 является министр экологии и природных ресурсов Азербайджана
, где пройдет конференция, Мухтар Бабаев.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.