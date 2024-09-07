https://ria.ru/20240907/kinopark-1971263946.html

Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов, заявил Путин

Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024

Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов, заявил Путин

Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов и одной из самых эффективных в мире площадок, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:46

2024-09-07T13:46

2024-09-07T13:46

россия

владимир путин

москино

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов и одной из самых эффективных в мире площадок, заявил президент России Владимир Путин. "Без всяких сомнений, это будет одно из мест притяжения для многочисленных туристов. Я в этом не сомневаюсь. Любой человек с удовольствием и с большим интересом посмотрит со стороны, что такое кино изнутри, как это делается… Действительно, эта площадка может стать одной из самых больших и эффективных в мире", - сказал Путин на презентации первой очереди кинопарка "Москино" в режиме ВКС.

https://ria.ru/20240907/polikliniki-1971258042.html

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россия, владимир путин, москино