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Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
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13:46 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/kinopark-1971263946.html
Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов, заявил Путин
Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов, заявил Путин
Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов и одной из самых эффективных в мире площадок, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:46
2024-09-07T13:46
россия
владимир путин
москино
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов и одной из самых эффективных в мире площадок, заявил президент России Владимир Путин. "Без всяких сомнений, это будет одно из мест притяжения для многочисленных туристов. Я в этом не сомневаюсь. Любой человек с удовольствием и с большим интересом посмотрит со стороны, что такое кино изнутри, как это делается… Действительно, эта площадка может стать одной из самых больших и эффективных в мире", - сказал Путин на презентации первой очереди кинопарка "Москино" в режиме ВКС.
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россия, владимир путин, москино
Россия, Владимир Путин, Москино
Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов, заявил Путин

Путин: кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПлощадка кинопарка "Москино" в Красной Пахре
Площадка кинопарка Москино в Красной Пахре - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Площадка кинопарка "Москино" в Красной Пахре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов и одной из самых эффективных в мире площадок, заявил президент России Владимир Путин.
"Без всяких сомнений, это будет одно из мест притяжения для многочисленных туристов. Я в этом не сомневаюсь. Любой человек с удовольствием и с большим интересом посмотрит со стороны, что такое кино изнутри, как это делается… Действительно, эта площадка может стать одной из самых больших и эффективных в мире", - сказал Путин на презентации первой очереди кинопарка "Москино" в режиме ВКС.
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